El Solsonès és la comarca catalana amb més pinedes afectades per la processionària. L’última campanya de detecció d’aquest insecte a la comarca, que els Agents Rurals van dur a terme el mes de març, indica que són 20.487 les hectàrees que presenten incidència, enfront de les 107.000 hectàrees registrades en el conjunt de Catalunya. D’aquesta forma una cinquena part de l’afectació de la plaga als boscos catalans correspon al Solsonès.

«L’afectació de la processionària al Solsonès respon a l’alta presència de pinassa al territori, pròpia de les zones prepirinenques», explica el cap de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals del Solsonès, Jordi Carrasco, que també assenyala que enguany la plaga s’ha detectat especialment a la zona nord de la comarca, «sobretot en municipis com Lladurs, un dels més afectats, Odèn, la part nord de Navès i Castellar de la Ribera».

Carrasco assenyala que cada vegada és més freqüent que la plaga s’estengui a zones més elevades, «a conseqüència de l’augment de les temperatures que s’ha registrat en els últims anys». Quan els hiverns són menys rigorosos, amb menys gelades, l’organisme és capaç de viure en cotes més altes, on abans la presència era escassa. «El canvi climàtic podria augmentar aquesta tendència en els pròxims anys, per tant, serà important incidir en els tractaments», apunta Carrasco.

Les campanyes de tractaments aeris per controlar la processionària es duen a terme durant la tardor, «quan les erugues són més dèbils i el tractament esdevé més efectiu, i han permès mantenir els nivells d’afectació estable durant els darrers temps», posa en relleu. Per exemple, l’any 2021 el nombre d’hectàrees afectades en el global de Catalunya va ser unes 114.000, mentre que aquest any han estat unes 107.000, «i aquest petit decreixement ens fa pensar en positiu», destaca.

El cap dels Agents Rurals del Solsonès també posa de manifest que l’objectiu de les campanyes de tractaments «no és l’eliminació de la processionària per complet, sinó contribuir a l’equilibri natural de les poblacions que habiten en les pinedes». Carrasco explica que s’ha de tenir en compte que la processionària és una espècie autòctona, pròpia del clima mediterrani, «que ha estat present en els nostres boscos des de temps ancestrals, alimentant-se de les fulles dels pins».

En aquest sentit, remarca que els danys en les pinedes són significatius i provoquen la seva defoliació. També afegeix que l’afectació de la processionària «no només es limita a l’àmbit de la vegetació, sinó també a la ramaderia, ja que quan les erugues abandonen els arbres poden arribar a afectar els conreus en ser urticants». De fet, comenta que els pins cada vegada suporten millor els atacs de la processionària, mentre que «els majors problemes ara es troben al camp».

Després de la campanya de detecció dels Agents Rurals, els tècnics del Departament d’Acció Climàtica determinaran quines zones requereixen tractament.