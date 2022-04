Sant Llorenç de Morunys treballa per instal·lar gespa artificial al camp de futbol a finals d’estiu. Es tracta d’una acció amb què l’Ajuntament pretén donar continuïtat al projecte de millora de la zona esportiva del municipi, on l’any passat es va crear una pista de pàdel i, més recentment, s’ha estrenat una pista de bitlles.

El regidor d’Esports de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, explica que la iniciativa de posar gespa artificial al camp de futbol es va començar a plantejar fa uns quants anys, «però es va descartar per l’alt cost que suposava la seva instal·lació». El projecte no s’ha tornat a recuperar fins fa uns quants mesos, quan va sorgir la possibilitat d’utilitzar gespa reciclada, «que surt a un preu més assequible, uns 90.000 euros», destaca el regidor.

L’Ajuntament s’ha compromès a finançar dues terceres parts del cost total del projecte, mentre que l’altra part l’hauria d’assumir el Club Esportiu de Sant Llorenç de Morunys. El consistori ja ha traslladat la proposta a la junta del club, que ha de debatre en assemblea la seva posició respecte a la iniciativa del govern local.

Subirana valora el projecte com «una molt bona oportunitat per al municipi i per al club, ja que suposaria una millora de les condicions actuals del camp de futbol». De fet, el consistori també preveu habilitar un sistema de reg, «que es posaria en funcionament més endavant», canviar les banquetes actuals i posar portaries de futbol 7 i futbol 11.

«L’objectiu és donar l’impuls definitiu a la zona esportiva de Sant Llorenç, que en els últims anys ha viscut reformes importants», destaca el regidor, i posa com a exemple la pista de bitlles i la pista de pàdel, estrenades recentment, «que estan obertes al públic». El consistori també vol que la població pugui gaudir del camp de futbol un cop es cobreixi de gespa artificial, «amb la idea que s’hi puguin celebrar activitats per a les escoles».