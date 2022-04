La 2a edició de la campanya de promoció del comerç local de Solsona «Compra, tasta i guanya», promoguda per l’Agència de Desenvolupament Local, comença aquesta setmana amb la participació de 66 comerços locals i establiments de restauració i 54 parades del mercat de Solsona, que fins al 6 de maig lliuraran una butlleta amb premi per rascar a la clientela que hi compri o hi consumeixi.

Les butlletes per rascar es repartiran no només els divendres, com l’any passat, sinó cada dia de la setmana. Mitjançant aquest sistema se sortejaran 600 bosses de roba plegables, una desena de carretons d’anar a comprar, una desena de cistells i 60 dinars. A més, enguany s’hi afegeixen tastos de la Cuineta d’Aquí, que gestionarà l’associació Amisol a la plaça del Camp els divendres 29 d’abril i 6 de maig, per a tothom que rebi butlletes no premiades fins que se n’exhaureixin les existències.