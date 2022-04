La Fira de Sant Isidre de Solsona recupera el pols després de la pandèmia. El certamen, que enguany arriba a la 69a edició, se celebrarà el 14 i 15 de maig amb més de 170 expositors i un clar protagonisme del món de l'agricultura i la ramaderia. Els organitzadors confien a recuperar l'afluència d'abans de la pandèmia amb una quarantena d'activitats que tindran com a escenari principal el nucli antic de Solsona.

El programa d'aquesta edició s'ha presentat en un entorn singular, a la Casa Rotxés de Lladurs, amb la presència de representants del Consell Comarcal i de la comissió organitzadora de la fira. Durant la presentació, la presidenta comarcal, Sara Alarcón, ha reivindicat el caràcter genuí d'una fira "que és capaç de mostrar els actius de la comarca i convocar professionals del sector d'altres territoris". En aquest sentit, ha posat en relleu el compromís del Consell a l'hora de "vetllar, preservar i potenciar el certamen".

Per la seva part, el director de la Fira, Joan Codina, ha celebrat que enguany "la fira es tornarà a celebrar amb normalitat" amb un total de 173 expositors de diferents sectors que ompliran diferents espais del municipi, com el Camp del Serra o la plaça del Camp. En concret, hi haurà 88 expositors de la fira del bestiar i maquinària agrícola, 36 del sector industrial i comercial, 31 de la mostra d'artesania, 11 de l'àmbit de l'automoció i 7 corresponents a entitats. Codina explica que el nombre d'expositors s'ha reduït lleugerament respecte al 2019, tot i que destaca que enguany el certamen reunirà professionals de la comarca i també d'altres punts del territori català.

En aquesta edició, el Consell Comarcal i la comissió organitzadora de la fira han ideat el programa amb l'objectiu de traslladar la majoria d'activitats al nucli antic de Solsona. Des d'un taller de circ als matins de dissabte i diumenge a la plaça del Palau Episcopal, fins a la música en directe a l’hora del vermut a la plaça Sant Joan o l'actuació del grup de teatre de la gent gran a la plaça de Sant Roc.

La Fira comptarà novament amb la mostra de tractors i maquinària agrícola d’època i exposició de cotxes clàssics i històrics. L’espai gastronòmic estarà novament situat a la plaça de l’1 d’Octubre, on s'oferiran les habituals botifarres a la llosa.