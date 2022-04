El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, presidirà el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, reunits a Madrid amb motiu de l’assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, l’han elegit en aquest nou càrrec, pocs dies després del seu nomenament com a president de la subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós.

Conesa substitueix en el càrrec a Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, que va morir el passat febrer. El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya va ser constituït per la Conferència Episcopal Tarraconense el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973. Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. L’organisme treballa per aconseguir una major unitat entre les diòcesis i una acció pastoral més coordinada en el camp de la catequesi.