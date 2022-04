Les obres de restauració de la torre d’Ardèvol situada al cim d’una petita penya, a la plaça Major de l’Ardèvol, a Pinós, han finalitzat després de cinc mesos. El monument, una important construcció defensiva en la frontera entre el Comtat d’Urgell i l’Al-Àndalus a l’alta edat mitjana, està previst que s’inclogui en les rutes turístiques de la zona, tant per conèixer una torre de defensa medieval com per contemplar les vistes que ofereix de l’entorn paisatgístic.

Les obres han tingut un cost d'uns 250.000 euros, finançades per la Generalitat en el marc del programa de l’1,5% cultural (96.806 euros), l’Ajuntament de Pinós (41.442 euros), entre altres fonts de finançament privades. La restauració s’ha basat en el projecte dels arquitectes Josep Esteve Vila i Lourdes Verdes Pijoan i ha estat impulsada per l’Ajuntament de Pinós, el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Institut Català del Sòl, INCASÒL. La torre té una superfície per planta de 34,16 m² construïts, amb 5 nivells interiors, i una altura des de la cota d’accés inferior fins a la coberta de 20,43 m. El gruix de les parets és de 150 cm². Les obres de rehabilitació i consolidació han permès resoldre les patologies estructurals existents. S’han resolt les patologies estructurals generals de la torre, les parets, les esquerdes de les voltes, la coberta, els sostres interiors i les escales i la porta d’accés així com fer instal·lacions interiors. La torre va ser construïda cap a mitjans del segle X i formava part del castell de l’Ardèvol que controlava la frontera entre el Comtat d'Urgell i les terres dominades pels musulmans. Aquesta torre de planta rectangular, a principis del segle XII va ser coberta amb una torre circular, més forta, que va caure els anys 1930.