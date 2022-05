L’Escola Agrària del Solsonès organitza un curs que començarà el 5 de maig sobre el cultiu de la tòfona negra. En total, seran quatre sessions tècniques de 4 hores amb l’objectiu de donar a conèixer els principis bàsics de la tòfona, per tal de poder valorar la viabilitat tecnicoeconòmica d’una plantació d’alzines micoritzades.

El curs s’impartirà els dijous a partir del dia 5 de maig de 4 a 8 de la tarda, excepte el 26 de maig, fins al 2 de juny. El temari previst se centrarà en els fonaments del conreu de la tòfona negra o en la història de la tòfona i el seu cultiu. També hi haurà sessions sobre els requeriments per al cultiu de la tòfona negra o la gestió d’una plantació de tòfona negra per als iniciats.

El curs oferirà l’últim dia una visita a una plantació de tòfona negra per aprendre sobre el terreny. La inscripció al curs té un preu de 32 euros i cal reservar plaça trucant a l’Escola Agrària del Solsonès.