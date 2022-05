Les glaçades posen en perill el 25% de la collita de pomes de muntanya al Solsonès

Les glaçades primaverals han malmès una quarta part del cultiu de poma de muntanya al Solsonès. Els episodis de fred, registrats a principis d’abril, han afectat especialment els arbres fruiters que ja havien començat a florir, mentre que en algunes parcel·les més obagues s’ha salvat la major part de la producció.

«Gairebé un 25% de les hectàrees destinades al cultiu de pomes al Solsonès presenta danys per les glaçades, tot i que l’afectació varia en funció de l’orientació en què es troba cada parcel·la», afirma el president de la cooperativa de poma de muntanya Biolord, Josep Pintó. L’agrupació de productors que representa té cultius al Berguedà, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça, «unes comarques on l’afectació ha estat similar, tret de les zones més pirinenques, on les flors encara no estaven obertes quan van arribar les glaçades a primers d’abril», apunta.

Malgrat les pèrdues en alguns cultius, subratlla que l’afectació és menor amb relació a altres episodis. Per exemple, l’any passat les glaçades van malmetre fins a un 40% dels arbres pomers d’aquestes comarques, mentre que fa dos anys els pagesos no van patir pèrdues. «En canvi, si anem més enrere, el 2019 es va perdre tota la producció», recorda Pintó, que posa l’accent en els contrastos que comporta el canvi climàtic. «En els darrers anys, s’han registrat condicions climàtiques més dràstiques que dificulten la tasca dels pagesos», lamenta.

Respecte al pronòstic meteorològic més proper, els productors es mantenen esperançats, ja que s’espera un clima càlid durant les pròximes setmanes, que és favorable al procés de floració. «Les glaçades que més ens afecten són les que a vegades es registren entre finals d’abril i principis de maig, quan la flor ja es troba oberta, en aquest sentit, confiem que el temps es mantingui estable», afegeix Pintó.