Peramola serà l’escenari de la pròxima reunió per a la creació del futur parc geològic i miner al Solsonès, l’Alt Urgell i la Noguera. Els alcaldes d’una quinzena de municipis d’aquestes tres comarques es trobaran el pròxim 13 de maig per parlar sobre els estatuts que han de definir les bases del parc geològic i miner, una iniciativa per realçar el patrimoni natural de la zona.

En paral·lel, també s’abordarà la proposta de constituir-se com a associació per donar l’impuls definitiu a un projecte impulsat per la Societat Internacional de Geologia i Mineria per al Desenvolupament i Gestió del Territori, dirigida pel geòleg manresà Josep Maria Mata, qui apunta que existeix un patrimoni geològic i miner present en les tres comarques que cal reivindicar.