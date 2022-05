La majoria dels habitants de les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès consideren que els Jocs Olímpics d'Hivern serien interessants per al Pirineu, segons l'enquesta encarregada pel Govern 'Anàlisi i prospectiva JJOO d'Hivern'. En concret, el 74,2% dels ciutadans d'aquestes tres comarques juntament amb els de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran asseguren que el projecte seria interessant per al Pirineu, mentre que el 22% ho descarta.

Els resultats de l'enquesta, elaborada entre el 9 i el 20 de desembre, es van publicar al gener disgregant les dades entre els enquestats de tot Catalunya i els de l'Alt Pirineu i Aran --amb 1.506 enquestes globals i 300 de la zona--, i ara s'han publicat els resultats que detallen els del Solsonès, el Ripollès i el Berguedà --amb 200 enquestats_- després d'ampliar la consulta a aquests territoris.

Són aquestes tres comarques les que participaran en la consulta del Govern el 24 de juliol que preguntarà sobre si s'han d'involucrar en el projecte olímpic, mentre que la consulta a l'Alt Pirineu i Aran interrogarà sobre si s'ha de presentar la candidatura.

El Govern ha optat per organitzar aquesta doble consulta diferenciada entre l'Alt Pirineu i Aran i aquestes tres comarques, després que inicialment només va preveure preguntar a l'Alt Pirineu i Aran, però, arran de les peticions de partits, entitats i el territori, també va decidir que es consultés al Ripollès, el Solsonès i el Berguedà.

Raons del suport

L'enquesta assenyala que, a tot Catalunya, el 73,3% considera que els JJOO serien interessants per al Pirineu, xifra que ascendeix al 74,6% en el cas dels ciutadans de l'Alt Pirineu i Aran, amb xifres molt similars a les obtingudes després de també tenir en compte aquestes tres comarques.

Els qui consideren interessants els Jocs assenyalen com a raons la promoció i internacionalització dels Pirineus, el creixement econòmic, el turisme, la millora d'infraestructures i serveis, i l'augment de l'ocupació, elements en els quals coincideixen els enquestats de tot Catalunya, els de l'Alt Pirineu i Aran i els de les tres comarques.

En canvi, difereixen les raons dels qui no els consideren interessants: els de les tres comarques i la vegueria apunten a la construcció d'infraestructures que poden quedar abandonades, mentre que a tot Catalunya destaquen la "manca de prioritat", en tots dos casos amb un 18%.

Els ciutadans del territori també assenyalen el canvi climàtic i la manca de prioritat (13%), el cost econòmic (12%) i la "poca rendibilitat" (11%), mentre que els de tot Catalunya citen el cost econòmic (15%), l'impacte mediambiental (12%), aspectes negatius (12%) i el canvi climàtic (11%).

Sobre els factors a tenir en compte en el projecte, la sostenibilitat mediambiental i econòmica és el més important tant per a tot Catalunya com per a la vegueria i les tres comarques --el citen el 53% en tots dos casos--, i al territori demanen que sigui un procés participatiu --el 47%, respecte al 41% de Catalunya--, que el llegat sigui profitós --45% i 41%-- i que el procés sigui transparent --38% i 42%--.

Quant a la principal oportunitat que brinden els Jocs, el 55% dels ciutadans del Pirineu opten per la millora d'infraestructures i equipaments --un 50% en el cas de tot Catalunya--, el 53%, per la millora de l'economia del territori --el 57% a tot Catalunya--, i el 39%, per la imatge del territori --el 41% en el global d'enquestats--.

Coneixement del projecte

El 81% dels veïns de les tres comarques i de l'Alt Pirineu i Aran asseguren tenir coneixement d'aquest projecte, mentre que el 19% no sabia que es volguessin organitzar, xifra que puja al 34% en el cas del global de Catalunya.

Sobre els principals reptes del Pirineu, tant en l'àmbit català com en el de la vegueria i les tres comarques s'apunta a la millora de les infraestructures --amb un 25% i un 33%, respectivament--, i també apunten a la millora de serveis sanitaris, del transport públic i la mobilitat, els serveis i el lleure, l'ocupació, i la despoblació i l'envelliment, entre d'altres.

La Consellera Alsina afirma que hi ha més oportunitats de participació

La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, que aquest dimecres ha fet una reunió amb agents dels territori a la Seu d'Urgell ha destacat que més enllà de les consultes convocades el 24 de juliol a l'Alt Pirineu i Aran i a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès per saber si avalen l'organització d'uns Jocs Olímpics d'hivern al 2030, hi haurà "més oportunitats de participació" en el cas que l'opció del 'sí' sigui la guanyadora. Aquest dimecres s'ha reunit la Taula estratègica de les estacions de muntanya a la Seu d'Urgell. Membre de la Plataforma Stop JJOO s'hi han concentrat i han explicat que ja hi ha més d'una quinzena d'autobusos organitzats arreu del país per portar assistents a la mobilització que faran el 15 de maig a Puigcerdà.