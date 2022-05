Olius es queda sense empreses per construir la nova pista poliesportiva

El projecte per crear una pista poliesportiva coberta a Olius es troba aturat a causa de la falta d’empreses interessades a dur a terme la construcció de l’equipament. El concurs per la licitació de les obres, amb un pressupost estimat de 835.500 euros amb IVA inclòs, ha quedat desert en la seva finalització. L’Ajuntament, que atribueix aquesta situació a la incertesa econòmica per la inflació, vol actualitzar el pressupost per ajustar-lo a les necessitats actuals.

L’alcalde d’Olius, Antoni Márquez, explica que molts concursos han quedat deserts durant els últims mesos a conseqüència de l’escalada de preus i de l’escassetat de matèries primeres. En aquest sentit, apunta que el pressupost del projecte, que es va valorar a finals de l’any passat, «probablement no s’ajusta a les necessitats actuals de les empreses i, per aquest motiu, desestimen l’execució del projecte». Per revertir la situació, afirma que durant les pròximes setmanes tornaran a obrir el concurs «amb un pressupost actualitzat amb què les empreses puguin fer front als costos dels materials». L’aprovació del projecte per crear un equipament esportiu cobert al municipi, per evitar les inclemències meteorològiques, es va dur a terme el desembre de l’any passat amb un pressupost d’uns 835.500 euros, finançat en major part pels fons propis de l’Ajuntament del romanent de tresoreria. Pel que fa als usos, el projecte preveu que a l’interior s’hi puguin celebrar diverses disciplines esportives, com el futbol sala i el bàsquet, entre d’altres. També es defineix la ubicació del nou espai al carrer del Colom, que és proper al centre neuràlgic de la urbanització del Pi de Sant Just. La intenció de l’Ajuntament d’Olius és complementar la construcció d’aquest pavelló poliesportiu amb altres equipaments municipals, que se situaran en la mateixa parcel·la, com ara un local social per als veïns, una zona d’aparcament o una pista de bitlles. D’aquesta forma diferents serveis del municipi quedaran agrupats en un mateix entorn. Olius aportarà més de 700.000 euros del romanent al projecte La construcció del poliesportiu és una iniciativa que l’Ajuntament d’Olius va impulsar arran de l’alliberament del romanent de tresoreria, que va permetre aportar el finançament necessari per tirar endavant la proposta valorada en 835.500 euros, dels quals 134.000 són finançats a través del PUOSC de la Generalitat.