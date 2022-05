Riner ha finalitzat les obres d'arranjament d'onze camins del municipi, promogudes per l'Ajuntament, a fi de facilitar que camins i accessos a les masies o punts de dinamització econòmica del terme municipal estiguin en unes condicions correctes per permetre una circulació còmoda i segura. Els treballs també es consideren necessaris per a facilitar la prevenció i extinció de possibles incendis, especialment en el cas dels camins forestals.

L'actuació en els vuit camins d'accés a les masies ha consistit en el cobriment de forats i en l'estesa i compactació d'àrids reciclats procedents del reciclatge de runes i residus de la construcció. Els camins condicionats, que havien estat malmesos per la pluja i el seu ús continuat, donen accés a un total de catorze masies, i tenen una longitud total de 9 quilòmetres. D'altra banda, l'actuació en els tres camins rurals (amb una longitud total de 4.300 quilòmetres) ha consistit en el repàs i piconatge dels vials i en la construcció de trencaaigües per evitar que l'aigua de pluja els malmeti. L'actuació, concretament, s'ha portat a terme en el Camí de Cal Xirimina, Camí del Solà a Bolsegura, Camí dels Erables fins Cal Taup, Camí cruïlla de Cal Garric a Cal Teixidó, Camí de la Font Gran, Camí de Cal Gamisans, Camí de Caseta de Casamartina a Planarodona i Camí de Casamartina. Els 3 vials rurals arranjats són el Camí des de Camps de l'Estany cap a Guardiola, el Camí de l'Avellanosa a Clot del Forn i el Camí de Borràs.