L'abordatge de les addiccions des d'una mirada comunitària que englobi la salut, l'educació i les entitats socials ha estat una de les principals idees que han aportat aquest matí diferents experts que han visitat Solsona, en el marc de la primera jornada d'aprofundiment en temàtiques socials i comunitàries, Soca-rel, dedicada a les addiccions.

La proposta, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, ha aplegat una seixantena llarga de professionals dels camps social, sanitari i educatiu de la comarca. La majoria dels assistents han valorat positivament la iniciativa, com una forma de promoure la col·laboració entre diferents àmbits dins del territori.

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, que ha obert la jornada juntament amb el conseller comarcal d'Acció Social, Xavier Castellana, ha destacat que jornades com aquesta han de servir per "establir les bases per a un treball en xarxa a partir d'una mirada transformadora".