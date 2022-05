L’associació Fènix recapta 580 euros de la venda dels quadres de Teresa Mujal, natural de Solsona i veïna del Pi de Sant Just, que va morir ara fa tres anys. La família de la difunta ha decidit destinar els diners a l’entitat solsonina d’ajuda i suport contra el càncer després d’exposar l’obra pictòrica de la Teresa a l’Ajuntament d’Olius sota el títol Una exposició, una vida.

Les dependències del consistori van exposar des del 5 de març fins al 22 d’abril algunes de les obres de la Teresa, que després de la seva vida laboral, a 75 anys va començar a pintar. La iniciativa va sorgir a proposta de l’artista manresà Josep Maria Massegú, que es va encarregar de fer la selecció artística amb la complicitat de la família, que des de l’inici va decidir destinar la recaptació obtinguda amb la venda dels quadres a l’entitat d’ajuda i suport contra el càncer.

L’alcalde d’Olius, Antoni Márquez, destaca que el gest de la família Mujal ha de servir per encoratjar altres iniciatives semblants, en les quals el benefici recau en entitats de caràcter social, que compten amb el suport de l’Ajuntament, com és el cas de Fènix.

Per la seva part, l’Associació Fènix agraeix en un comunicat la donació solidària de la família Mujal, el compromís de l’Ajuntament d’Olius i, per últim, la feina de Josep Maria Massegú per l’organització de l’exposició. Els fons es destinaran a mantenir els serveis que l’entitat ofereix i que tenen un caràcter gratuït per a tothom.