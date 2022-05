L’espai adreçat als gegants del Carnaval de Solsona, Lo Cal Boig, situat al carrer de les Llices, obrirà el primer dijous de cada mes. El local, que es va estrenar el febrer passat, disposa d’un centre d’interpretació de la festa i d’una àrea polivalent per dur a terme tallers.

L’entrada per visitar l’espai el primer dijous de cada mes, des de 2/4 de 6 fins a les 7 de la tarda, serà gratuïta per als que disposen del carnet de soci del Carnaval de Solsona, mentre que el cost per la resta de públic serà de 2 euros. La cooperativa que gestiona el nou local, Solsona Experience, proposa aquesta opció d’entrada «amb l’objectiu de convidar als solsonins a gaudir de Lo Cal Boig», explica Ester Vila, treballadora de la cooperativa.

A més, es continuaran fent visites guiades al local cada dissabte i diumenge a 2/4 de 12 i el dissabte a les 5 de la tarda. En aquest cas, les entrades s’han de comprar prèviament. La visita guiada ofereix una visió completa de la imatgeria solsonina.