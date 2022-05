Les obres de reconstrucció del pont de Mantellí, situat al sud del terme municipal de Pinós, encaren la recta final. L’Ajuntament preveu enllestir a finals d’aquest mes els treballs per ampliar i elevar l’alçada de la plataforma respecte del nivell de la riera de Mantellí, amb l’objectiu d’evitar els desbordaments d’aigua que es poden esdevenir en els temporals.

«El principal repte és evitar les complicacions que es produeixen cada vegada que puja el cabal de la riera», afirma l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. Un dels episodis que va provocar més desperfectes en l’estructura va ser el temporal Gloria, el gener de l’any 2020, «quan es va malmetre l’asfalt del pont a causa de les crescudes de l’aigua», recorda el batlle.

Per revertir els efectes del temporal, l’Ajuntament va dur a terme una reparació per tal de renovar el ferm. No obstant això, l’equip de govern va considerar necessari fer un pas més enllà «per construir un pont més alt i més ample, adaptat a les normatives actuals», destaca Vilalta. Amb aquest objectiu, van demanar ajuts per tirar endavant l’obra, que ha suposat un cost de 157.470,50 euros, finançats a partir del departament de Presidència de la Generalitat i subvencions del govern de l’Estat.

Des que van començar les obres a finals del mes de març, l’accés al pont es manté tallat. «La idea és obrir-lo de nou al trànsit abans de l’època de la collita per tal de facilitar els moviments de la maquinària agrícola que circula per l’entorn», assenyala l’alcalde. De fet, la major part del trànsit del pont procedeix de les masies de la vora, la majoria amb granges adjacents. «El pont, una vegada estigui renovat, facilitarà la mobilitat dels vehicles voluminosos, que ara havien de creuar un pas molt estret», assegura Vilalta.

D’aquesta forma les obres se centren en l’ampliació i també en la modernització d’un pont «que calia posar al dia». Un dels canvis substancials incidirà en la forma de la passarel·la, «ja que fins ara tenia forma de vall, amb el risc d’acumulació d’aigua que això comportava, mentre que ara serà d’un mateix nivell», puntualitza.

Fins que no culminin les obres, les rutes alternatives per travessar la riera de Mantellí són per Enfesta o Cal Massana.