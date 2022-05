L’abordatge de les addiccions des d’una mirada comunitària que englobi la salut, l’educació i les entitats socials va ser una de les principals idees que van aportar ahir al matí diferents psicòlegs, pedagogs i educador socials que van visitar Solsona en el marc de la primera jornada d’aprofundiment en temàtiques socials i comunitàries, sota el lema Soca-rel, dedicada a les addiccions.

La proposta, impulsada per l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès, a través dels Serveis Socials, amb la col·laboració de diverses entitats socials, va aplegar una seixantena de professionals dels camps social, sanitari i educatiu de la comarca amb l’objectiu d’aprofundir en les causes i treballar millor la prevenció i l’abordatge de les addiccions.

Un dels propòsits de la convocatòria era trobar punts d’unió entre els diferents àmbits que poden tenir incidència en l’abordatge de les addiccions. Precisament, en aquest treball comunitari van incidir experts com el psicòleg sanitari expert en addiccions Jordi Morillo, que defensava «el paper clau de la família, l’escola i l’atenció sanitària per abordar les addiccions d’una forma transversal».

Morillo també apuntava alguns dels factors de risc que condicionen la relació dels joves amb el consum de substàncies, «com la baixa tolerància a la frustració, la impulsivitat o la necessitat de pertinença al grup». Uns sentiments que poden portar al consum de drogues tant a nois com noies, «malgrat que en aquest últim cas el problema està més invisibilitzat», lamentava la psicopedagoga i educadora social, Mireia Ambrós, que argumentava la necessitat de treballar per «fer més accessibles als centres de recuperació a les dones, on no totes arriben, ja que sovint estan més estigmatitzades en l’àmbit de les addiccions».

La jornada Soca-rel també va abordar les addiccions amb la intervenció d’un testimoni, l’actor i director teatral Roger Pera, que va relatar la seva lluita contra la drogodependència sols unes hores abans d’oferir l’espectacle Èxit, el musical de la meva vida, que es va poder veure ahir al vespre al Teatre Comarcal de Solsona.