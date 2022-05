La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, ha iniciat les obres de senyalització de les rutes de senderisme i actuacions d’adequació al Solsonès i al Pallars Sobirà, per un import total d’adjudicació de 166.613,38 euros.

Les actuacions estan incloses en el projecte Camins tradicionals dels Pirineus i tenen com a objectiu posicionar Lleida com una destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya.

Pel que fa a les obres de senyalització de rutes de senderisme i actuacions d’adequació als municipis d’Odèn, Lladurs i la Molsosa per millorar l’accés i la seguretat dels excursionistes, estan cofinançades per la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Solsonès i els fons Feder amb un import d’adjudicació de 90.383,38 euros.

La proposta al terme d’Odèn és l’articulació d’una oferta de senderisme de 8 rutes partint del GR1, que són les següents: la volta Riulacó, les Montserratines, la font del Racó i el salí de Cambrils, ruta circular de la roca de Canalda, Llinars i Pi de Nerola, el tossal de Cambrils, els Emprius d’Odèn i la ruta circular de Canalda i Puig-Arnau Pubilló. A la Molsosa es proposa l’adequació i senyalització d’un sender variant del GR7 entorn de Prades de la Molsosa.

Per la seva banda, a Lladurs es proposen dues rutes de senderisme que parteixen del GR7, la del castell de Lladurs i la de Santa Maria de Lladurs, per poder descobrir la part oriental del terme tant en la seva part geològica i paisatgística com històrica.

Tanmateix, al Pallars Sobirà la proposta és la recuperació del camí tradicional de Sort a Vilamur i millores de la xarxa comarcal de camins de la comarca del Pallars Sobirà, que compta el suport de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i els fons Feder, amb un import d’adjudicació de 76.230,00 euros.

Aquesta obra se situa en els termes municipals de Sort i de Soriguera, s’inicia en un primer tram a la rotonda situada al final de la urbanització Can Josep i acaba a l’arribada al poble de Vilamur. Amb una longitud de 5,60 quilòmetres, i un segon tram entre Vilamur i Llagunes, amb una longitud d’un total de 2,90 quilòmetres

La finalitat d’aquestes actuacions és recuperar camins d’un elevat valor patrimonial i històric que serviran de nexe de comunicació amb la futura xarxa pirinenca de camins.