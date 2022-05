La biblioteca solsonina Carles Morató convoca el setè concurs de punts de llibre, que enguany s’obre a l’alumnat de cinquè i sisè de primària de la ciutat. Cada mes de juny la biblioteca solsonina celebra el seu aniversari i, per fer-ho, publica un nou punt de llibre dissenyat des de la creativitat infantil. Per això, juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn, aquest mes es torna a convocar el concurs.

Les bases de la convocatòria es mantenen iguals que en l’edició anterior. Principalment, es demana plasmar en una frase o en un text molt breu què inspira la biblioteca o què és allò que agrada de l’equipament i acompanyar-ho d’un dibuix amb tècnica lliure. El treball s’ha de presentar en una cartolina de 6 per 21 centímetres, amb el dibuix en una banda i la frase i les dades de contacte de l’autor en l’altra. La proposta guanyadora, a més de publicar-se i distribuir-se a partir del juny des de la biblioteca, es premiarà amb la subscripció gratuïta a una revista per a un any.

El lliurament es pot fer fins al 31 de maig físicament a la biblioteca Carles Morató, o bé en format digital al correu electrònic de la biblioteca. El jurat, integrat per representants de la biblioteca, el Pla Educatiu d’Entorn i la regidora de Cultura, valorarà l’originalitat del contingut tant gràfic com escrit. El veredicte es comunicarà el 7 de juny i tots els punts de llibre s’exposaran a la biblioteca i a les xarxes socials.