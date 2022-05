Tres artesanes construeixen el seu niu

L’obertura d’un negoci sempre és un repte que pot esdevenir més fàcil quan es tira endavant en grup. Amb aquesta idea, les emprenedores solsonines Nadia Urrich, Judith Colilles i Anna Moncunill han aixecat la persiana de la primera botiga compartida de Solsona, El Niu, que uneix tres projectes artesans en un de sol. La roba amb dissenys i colors africans d’Urrich, els productes cosmètics naturals de Colilles i els titelles i les joguines de Moncunill conflueixen en un mateix local del carrer de Sant Cristòfol, que presenta un valor compartit fonamental, l’amor al treball artesanal.

Les tres promotores expliquen que la iniciativa va sorgir arran del tancament del comerç d’alimentació de proximitat Riuverd, que ocupava aquest local situat a tocar de la plaça Major de Solsona. En aquesta anterior botiga, tant Colilles com Urrich hi tenien un punt de venda dels seus productes i, en el moment que va abaixar la persiana, el gener passat, van decidir prendre el relleu i obrir un nou negoci «que mantingués els valors de l’antic, amb l’aposta per la sostenibilitat», destaca Colilles.

Des d’un bon començament, les dues artesanes es van plantejar la idea d’obrir una cobotiga per tal de «treballar en xarxa i amb els valors del cooperativisme i, al mateix temps, per garantir la viabilitat del negoci i donar-nos suport mutu», comenta Urrich. La idea la tenien clara, però els faltava una tercera persona per arrodonir el projecte i, de seguida, se’ls va acudir telefonar a Moncunill, que va entomar la proposta «com una gran oportunitat per fixar per primera vegada un punt de venda dels titelles».

Les tres artesanes van començar a esbossar el projecte durant el mes de gener i a principi del mes d’abril ja van obrir la botiga. «El fet de ser tres ens ha ajudat molt a l’hora de dur a terme els tràmits burocràtics i afrontar la inversió inicial», apunta Urrich, que posa l’accent en els avantatges de repartir-se les tasques que comporta la gestió d’una botiga. Al seu costat, Colilles també posa en relleu que «aquest treball compartit ens permet a cadascuna de nosaltres tenir més temps per a l’elaboració dels productes artesanals, que normalment demanen molta dedicació».

En el seu cas, una part del temps que no roman a la botiga l’inverteix en la preparació dels productes cosmètics naturals de Llum de Lluna, «elaborats a partir de la recol·lecció de plantes». De la mateixa forma, Moncunill destina bona part de la seva jornada a la creació dels titelles de Titellam des de zero, «amb la ideació, el disseny de l’estructura o la confecció dels vestits», mentre que Urrich treballa amb una petita cooperativa de dones senegaleses que confeccionen les peces de roba que distribueix sota el nom Weli Weli, «amb la voluntat de realçar el seu treball i conscienciar sobre la importància de vestir-se d’una forma justa i sostenible».

Respecte a la resposta de la població, valoren de forma positiva l’acollida dels solsonins, «que s’han mostrat molt interessats a conèixer els detalls de la cobotiga, un sistema de negoci que podria guanyar pes els pròxims anys», assegura Urrich. De fet, les botigueres consideren que obrir un negoci compartit és una solució per tirar endavant petits projectes, més artesanals, que si anessin sols costarien més de mantenir en el temps. En aquest sentit, confien que altres emprenedors del territori s’emmirallin en el seu projecte, igual que elles es van inspirar en altres iniciatives similars.