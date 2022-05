El grup Volem Feina va assolir l’any 2021 un 42% d’èxit pel que fa al nombre de persones contractades per l’empresa d’inserció del grup que posteriorment s’han incorporat al mercat laboral. En va contractar 19, de les quals 8 ja s’han pogut incorporar al mercat laboral ordinari. Volem Feina va ajudar l’any passat 168 persones a millorar la seva situació personal a través de les 8 línies d’actuació en els àmbits social i laboral que ofereix a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió.

Són dades extretes del balanç social del 2021. En aquest sentit, el Patronat de la Fundació Volem Feina el va qualificar com a «positiu, encoratjador i necessari, sobretot tenint en compte el context de crisi actual».

Les persones contractades per l’Empresa d’Inserció Volem Feina Serveis Ambientals van incorporar-se a la deixalleria de Solsona, al servei de recollida porta a porta del Pi de Sant Just i de Guixers, al de recollida selectiva de la comarca i al de gestió de roba de segona mà. El gerent de Volem Feina, Carles Viladrich, diu estar molt satisfet amb els resultats obtinguts i remarca que el fet que 8 d’aquestes 19 persones hagin accedit al mercat laboral ordinari «representa més d’un 40% d’èxit d’inserció, un percentatge més que satisfactori, al qual cal sumar la qualitat dels nous contractes que han signat». De la seva banda, una de les responsables de l’Àrea Social, Laura Moreno, qualifica també d’exitós el cas dels 4 joves extutelats que, un cop exhaurit el temps d’estada a Volem Feina, han signat contractes en empreses de Solsona i s’han pogut emancipar.

Paral·lelament, Volem Feina va atendre l’any passat 69 persones procedents dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès i d’altres entitats, com Càritas i Creu Roja. Totes elles van rebre atenció integral amb una valoració inicial de la seva situació personal i familiar i se’ls va donar accés a materials de primera necessitat i orientació per accedir al mercat laboral. El grup també va atendre 18 immigrants en situació irregular a qui va acompanyar en el procés de recerca de feina i va orientar en aspectes legals i d’estrangeria. Pel que fa el col·lectiu de persones sense sostre i de pas, així com residents en situació de vulnerabilitat social, l’entitat en va atendre 26. A ells i, tenint en compte la seva realitat particular, se’ls va oferir estada a l’alberg comarcal, dietes pels dies de pas, transport en cas de voler desplaçar-se i articles de segona mà. La resta de persones ateses per l’entitat van rebre orientació laboral i ajuda per realitzar tràmits en línia que, arran de la pandèmia, han augmentat considerablement.

Pel que fa el balanç econòmic, la Fundació Volem Feina i l’Empresa d’Inserció Volem Feina Serveis Ambientals van generar l’any passat uns ingressos de 638.509 euros derivats dels serveis que ofereix als sectors públic i privat, i va obtenir subvencions per als seus programes socio-laborals per valor de 303.851 euros. Aquests ingressos es reinverteixen en els programes socials de l’entitat.