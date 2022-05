Entre el 23 i el 29 de maig, les persones majors de 65 anys tornaran a ser les protagonistes de l’agenda solsonina amb la divuitena Setmana de la Gent Gran. La regidoria d’Afers Socials, per mitjà dels Serveis Socials, i el Consell de la Gent Gran han programat una vintena llarga d’activitats lúdiques, culturals i esportives, moltes de les quals són noves.

Havent superat dos anys de restriccions, “l’objectiu principal de la iniciativa és fer perdre la por a aquest sector de la població a tornar a sortir i socialitzar-se”, subratlla el regidor de l’àrea, Joan Parcerisa. “Tan important és la salut física com la mental i emocional”. Per això, cites com aquesta contribueixen a combatre l’aïllament social.

Després del format virtual del 2020 i de la programació d’activitats durant el juliol, l’any passat, la ciutat recupera l’esquema habitual per homenatjar la seva gent gran amb nombroses novetats. Un taller creatiu amb jocs de fusta amb alumnat de la UEC L’Afrau i bitlles intergeneracionals amb infants; un taller de mels; una activitat d’observació d’estels; un taller d’iniciació al lettering i un altre d’art teràpia; un bany de bosc seguit d’una visita a l’Hotel Japonès Puigpinós; un taller d’escriptura creativa; una xerrada sobre les vivències i necessitats socials de les persones grans LGBTI, i una passejada etnobotànica són algunes de les noves propostes de la Setmana. També és destacable una sessió informativa sobre les mesures legals de prevenció i protecció de la gent gran a càrrec de la notària de Solsona, Roser Berenguer, i l’advocat Rossend Mujal.

Homenatge a la gent gran a la Sala Polivalent

Igualment, tres anys després de l'última vegada, la Sala Polivalent recuperarà la Festa d’homenatge a la gent gran del Solsonès, que el diumenge 29 de maig arribarà a la 41a edició –els tiquets es poden recollir a les dependències municipals.

Des d’ahir es distribueix el programa en format paper als domicilis de la gent gran de Solsona –es pot descarregar en línia al web municipal– i aquest dimecres s’obriran les inscripcions a la majoria de propostes a les dependències dels Serveis Socials del consistori solsoní (segona planta). Gairebé totes les activitats són gratuïtes.

El Consell de la Gent Gran vol més participants

Paral·lelament, el Consell de la Gent Gran aprofita l’ocasió per donar-se a conèixer i animar la població a partir de 65 anys a integrar-s’hi per ampliar els seus membres. És un òrgan consultiu que recull la veu de la gent gran de la ciutat per fer-la arribar a l’Ajuntament en assumptes sanitaris, urbanístics, de mobilitat o lleure, entre d’altres. A més, organitza activitats adreçades al col·lectiu. De fet, és un dels òrgans consultius municipals més actius, ja que es reuneix com a mínim un cop al mes. Qui vulgui participar-hi pot adreçar-se a qualsevol dels seus integrants o als Serveis Socials, escriure a la bústia ubicada al Casal Cívic Xavier Jounou o enviar un correu electrònic a c.gent_gran@ajsolsona.cat o cggsolsona@gmail.com.