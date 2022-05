L’acte musical estrella de la nit de la Fira de Sant Isidre tornarà a ser el Bestiari Fest 2022, que enguany inclourà dissabte a la nit el concert de xaranga Tocabemolls, The Aguateques i Animal Show a la sala Polivalent de Solsona, un dels espais que es pretenen dinamitzar en aquesta edició del certamen. Joventut Solsonina, l’entitat que organitza l’esdeveniment nocturn, espera igualar les xifres d’assistents de l’any 2019, quan es van assolir prop d’un miler de persones.

El Bestiari Fest d’enguany començarà a les 11 de la nit de la mà de la xaranga Tocabemolls, que s’encarregarà d’animar els carrers del nucli antic de Solsona, amb un recorregut que anirà des de la plaça Major fins a la sala Polivalent, on a 1/4 d’1 començaran els concerts protagonitzats per la mateixa xaranga, el grup de versions The Aguateques i el discjòquei Animal Show. Aquestes seran les propostes estrella d’una nit que, segons els organitzadors, s’allargarà fins ales 6 de la matinada.

El president de l’organització juvenil, Agustí Alcázar, destaca que la seva perspectiva és acostar-se al miler d’espectadors que van assistir a l’esdeveniment l’any 2019, quan es va aconseguir la xifra més alta d’espectadors. «Enguany el jovent de Solsona té ganes de gaudir altra vegada del Bestiari Fest, tenint en compte que el 2020 es va haver de suspendre i l’any passat es va celebrar amb un format adaptat a les restriccions, amb el públic assegut», recorda Alcázar. En aquest sentit, confia a celebrar una sessió de concerts «com les d’abans».

El Bestiari Fest es va incorporar l’any 2018 a la Fira de Sant Isidre «com una proposta per convidar al públic jove a sentir-se partícip del certamen». En aquest sentit, Alcázar posa en relleu que, des d’un bon començament, va comptar amb la complicitat del jovent solsoní, el públic majoritari a l’esdeveniment, però apunta que un dels reptes de l’entitat és acostar la proposta a altres públics, «un objectiu que penso que aconseguim amb grups de versions com The Aguateques, que toquen temes de diversos estils».

Les entrades a la sala Polivalent es poden adquirir de forma anticipada a la web de l’Oficina de Turisme del Solsonès per un preu de 7 euros o bé a la mateixa taquilla per un preu de 10 euros.

La sala polivalent guanya pes

La comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre s’ha proposat enguany dinamitzar la sala Polivalent de Solsona a partir d’actuacions musicals i altres activitats. El principal esdeveniment que acollirà l’espai serà el Bestiari Fest 2022, una sessió nocturna de concerts organitzada per Joventut Solsonina. A banda, durant la celebració del certamen, també acollirà altres propostes, com ara una exhibició de dansa de l’Escola de Dansa de Solsona, el dissabte a 2/4 d’1 del migdia, o el festival d’Espaigua, que tindrà lloc a les 6 de la tarda del diumenge, l’últim dia de la fira.