Fa tres anys que Joan Codina (Sant Climenç de Pinell, 1962) és director de la Fira de Sant Isidre de Solsona, però aquest pròxim cap de setmana serà la primera vegada que la viurà amb plenitud després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia. Codina també és conseller comarcal de Medi Ambient, Fires i Serveis Tècnics i reivindica el caràcter rural d’un certamen amb història.

Com encara la Fira de Sant Isidre després d’aquests anys marcats per la pandèmia?

Amb il·lusió i moltes ganes. Serà la primera fira normal després de la covid. L’any 2020 estàvem en ple confinament i vam haver d’improvisar algun acte de la fira per les xarxes socials. El 2021 es va haver de fer una versió reduïda del certamen per garantir la prevenció de contagis davant d’un índex de transmissió elevat al Solsonès. Enguany la situació epidemiològica ha canviat radicalment, fet que ens ha permès tornar a organitzar la fira amb el format tradicional.

El certamen arriba enguany a la 69a edició. Quina ha estat l’evolució des dels seus orígens?

La Fira de Sant Isidre ha canviat molt al llarg d’aquests anys. En els seus orígens, era un esdeveniment amb un fort caràcter local, que aplegava els pagesos de la zona al sector de Vall Fred de Solsona, on es lligaven les vaques i les mules amb una estaca. La de Sant Isidre era una de les moltes fires dedicades al bestiar que s’organitzaven als anys cinquanta i, amb el temps, ha estat capaç de consolidar-se i fer-se atractiva per a la gent de la comarca i els forans.

Quina és la influència de la fira més enllà dels límits territorials del Solsonès?

La Fira ha esdevingut un pol d’atracció de públic procedent de diferents punts de Catalunya i aquesta projecció és atractiva per a molts expositors que participen en el certamen. La majoria són del Solsonès, però també tenim algun empresari de les comarques veïnes i inclús de més lluny. Per a nosaltres, és important que la influència de la fira s’estengui més enllà de la comarca per tal de fomentar els vincles entre els professionals del sector agricultor i ramader de diferents punts del territori.

El nombre d’expositors a la fira mostrarà enguany un petit retrocés respecte a l’any 2019.

En els anys previs a la pandèmia, el nombre d’expositors a la fira creixia any rere any, arribant el 2019 al sostre de 200 expositors. Enguany, però, aquesta xifra ha disminuït fins a 173 expositors. Per una banda, la pandèmia pot haver afluixat els ànims i, per l’altra, la complicada situació econòmica, potser ha frenat alguns expositors. No obstant això, estem parlant d’un petit decreixement que no impedirà que torni a ser una Fira de Sant Isidre tan lluïda com els anys previs a la pandèmia de la covid.

El sector agrícola i ramader continuaran sent protagonistes amb més de vuitanta expositors.

Deixant de banda el parèntesi de la pandèmia, la fira s’ha anat convertint en un referent dins del sector agrícola i ramader, de fet, ho demostra l’espai que es dedicarà enguany a la mostra de bestiar i maquinària agrícola, ja que serà el més gran amb 10.000 metres quadrats i el que més expositors aglutinarà, uns 85. En aquest sentit, el caràcter rural del Solsonès continua sent el principal motor del certamen.

Actualment, quin és el pes del sector primari a la comarca?

La influència del sector primari al Solsonès queda palesa en analitzar la densitat de població, amb uns 13.000 habitants repartits en més de mil quilòmetres quadrats. Deixant de banda la capital, Solsona, una bona part dels habitants de la comarca es dediquen a l’agricultura i a la ramaderia. Per aquest motiu, té tot el sentit del món que la fira doni visibilitat a un sector que és fonamental per a l’economia de la zona.

A la fira també es troben representats altres sectors com el de l’automoció. Quins són els avantatges del seu caràcter multisectorial?

Malgrat les seves arrels rurals, el certamen ha anat introduint, amb el pas dels anys, la presència d’altres sectors al seu voltant, com ara l’automoció, la mostra d’artesania, el comerç i, més recentment, el teixit associatiu del municipi. El seu caràcter multisectorial permet ampliar el nombre de visitants, ja que la fira no només resulta interessant per als professionals del sector primari, sinó també per al públic generalista, que acudeix a la cita amb l’objectiu de participar en les activitats culturals paral·leles i, de retruc, conèixer de primera mà el bestiar dels pagesos de la zona.

En aquesta edició, la fira donarà impuls a les propostes culturals entorn el centre de Solsona.

Un dels propòsits d’aquesta edició és potenciar les activitats culturals entorn del nucli històric de Solsona i, més especialment, a la sala Polivalent, on es programaran alguns concerts. La voluntat és que la fira estigui envoltada de diferents activitats que fomentin la participació del públic i, per aconseguir-ho, és imprescindible la col·laboració amb les entitats, que fa anys que s’impliquen directament en l’organització del certamen.

D’ara endavant, quins són els reptes de futur que es planteja com a director de la fira?

El repte més important que tenim al davant és celebrar una fira amb plenitud després de dos anys marcats per la pandèmia i, de cara al futur, continuarem treballant perquè la Fira de Sant Isidre continuï sent un referent dins del sector agrícola i ramader, amb una multitud de propostes culturals capaces d’atraure un públic amb interessos diversos i de tots els punts de la geografia catalana.