La Fira de Sant Isidre de Solsona aplegarà aquest cap de setmana un centenar d’expositors i una setantenta d’explotacions ramaderes. En total, uns 170 estands relacionats principalment amb el sector agrícola i ramader. Ocupen 40.000 metres quadrats.

A part d’explotacions ramaderes, hi haurà 35 expositors industrials i comercials, 15 de maquinària agrícola, 11 expositors d’automoció, 7 de l’associació d’artesans La Menestrala, 14 d’arts i oficis, 10 parades d’alimentació, i 7 estands d’entitats. Els pots consultar aquí.

La fira aplega nombrosos professionals del Solsonès però també de fora de la comarca. Hi haurà representació de molts punts del territori català perquè és una fira atractiva per als expositors, hi ha demanda per tenir-hi presència pel fet que és una fira molt arrelada i consolidada. «L’interès que genera a Fira de Sant Isidre i a l’alt nombre de visitants que hi passen l’ha convertida en un referent», remarca Pere Obiols, tècnic de Fires del Consell Comarcal del Solsonès.