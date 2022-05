El Consell Comarcal del Solsonès té previst aprovar al ple d'aquest dijous una ordenança reguladora dels espais fluvials. En concret, s'establiran mesures per protegir cinc espais naturals: el pantà de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, el riu de l'Aigua d'Ora i el d'Aigua de Valls i la Ribera Salada. Fins ara, cada Ajuntament aprovava la seva pròpia ordenança, però ara es fa un pas endavant per "unificar criteris" i perquè sigui l'ens comarcal qui faci la gestió d'aquests espais. En concret, són cinc els ajuntaments que han cedit les seves competències. Entre d'altres, es regulen aspectes com l'aparcament, l'activitat de bany, la protecció de la fauna i flora o les activitats recreatives. S'estableixen sancions que poden arribar als 3.000 euros.

Els ajuntaments de Clariana del Cardener, Olius, Guixers, Castellar de la Ribera i Sant Llorenç de Morunys han decidit delegar les seves competències sobre els espais fluvials al Consell Comarcal del Solsonès. D'aquesta manera, l'administració comarcal serà l'encarregada de gestionar el pantà de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall, el riu de l'Aigua d'Ora i el d'Aigua de Valls i la Ribera Salada. Es tracta d'uns espais amb valors naturals i paisatgístics, molts dels quals compten amb diferents nivells de protecció com la Xarxa Natura 2000, zones ZEPA o Llocs d'Importància Comunitària (LIC).

Tots aquests espais fluvials fa anys que pateixen problemàtiques derivada de l'hiperfreqüentació de persones durant els mesos d'estiu, que les fan servir com a zones de bany i activitats de lleure. L'aglomeració de persones es dona, sobretot, els caps de setmana i durant les vacances d'estiu i, segons el Consell Comarcal del Solsonès, s'ha convertit "en un greu problema, tant en l'impacte que té sobre el medi natural, com per a la mateixa seguretat de les persones".

Per això, des dels ajuntaments afectats i el mateix Consell Comarcal han vist la necessitat de redactar una ordenança d'abast comarcal que endreci i faci una gestió conjunta de tots els espais pluvials. De fet, el conseller comarcal de Turisme, Ferran Ginestà, explica que aquesta nova ordenança recull mesures que els municipis afectats ja han anat desenvolupant i implantant al llarg dels darrers anys. "El primer objectiu és que la regulació sigui la mateixa per a tots els espais, ja que si cada Ajuntament té la seva pot modificar-la com vulgui", relata Ginestà. A més, un segon objectiu de la nova ordenança comarcal és que es pugui fer una contractació directa de l'empresa que s'encarregui dels serveis de vigilància.

La nova ordenança regula, entre d'altres, aspectes com l'aparcament de vehicles, que es podrà fer només a les àrees habilitades per a aquesta finalitat. També es posa ordre a les activitats recreatives que es puguin fer als espais fluvials. Per exemple, es permet fer pícnic en tots els espais, però no es poden instal·lar elements mòbils com taules, cadires, barbacoes o tendals.

L'incompliment dels punts que conté l'ordenança pot constituir una infracció administrativa, que els vigilants derivaran a l'organisme corresponent: Ajuntament, Mossos o Agents Rurals. En termes generals, les sancions es cataloguen com a lleus (fins a 750 euros), greus (de 751 a 1.500 euros) i molt greus (de 1.501 a 3.000 euros)