La 69a edició de la Fira de Sant Isidre ha programat actuacions musicals i teatrals al llarg dels dies 14 i 15 de maig en diversos espais del nucli antic de Solsona i la sala Polivalent. A part de les habituals mostres de bestiar, artesania, automoció i maquinària agrícola, la comissió organitzadora de la fira, amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès, ha programat una quarantena d’activitats culturals amb l’objectiu de portar la cultura als carrers de Solsona.

L’agenda d’activitats es concentrarà al cap de setmana, però durant el divendres també s’organitzaran tallers, xerrades i presentacions de llibres. Una de les activitats destacades serà la jornada titulada Cereals, energia i especulació: la crisi d’Ucraïna i el preu dels aliments, que se celebrarà a 3/4 de 5 de la tarda a la sala gòtica del Consell Comarcal, i anirà a càrrec del director de l’Observatori d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes, Francesc Reguant.

L’Àtic Taller Musical organitza un concert solidari per als refugiats d’Ucraïna al Teatre Comarcal de Solsona

Pel que fa a la programació del cap de setmana, la música i la dansa tindran un paper protagonista amb propostes com un concert solidari per als refugiats d’Ucraïna, organitzat per l’Àtic Taller Musical, que es durà a terme dissabte a les 5 de la tarda al Teatre Comarcal de Solsona. El folklore del Solsonès també hi serà present amb una actuació dels caramellaires d’Ardèvol , a les 12 del migdia a la plaça de Sant Roc, on es rememorarà la ballada amb la qual aquest grup va fer lluir la Pasqua. També a la plaça de Sant Roc, el mateix dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, el grup de teatre de la gent gran oferirà l’espectacle Amarisha del Duo Interrumptus.

El teatre, la música i la dansa s’uniran a altres disciplines com el circ, a partir d’un taller previst el dissabte de 5 a 8 del vespre, a la plaça del Palau Episcopal, on hi haurà disset espais per jugar tot practicant equilibris, destresa i habilitats amb material del circ. La mateixa plaça acollirà diumenge al matí una mostra d’una quinzena de jocs de fusta gegants originaris de diferents parts d’arreu del món, que promouran la interacció entre els infants.