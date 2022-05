Després de la catarsi on ens ha abocat la pandèmia, des del Consell Comarcal del Solsonès us presentem la seixanta-novena edició de la Fira de Sant Isidre, la qual reneix en ple mes de maig, explota, a l’igual que la primavera, amb tots els seus atractius, es presenta amb totes les energies renovades davant la gent de Solsona i comarca. La fira brolla de nou després de dos anys de covid, que va irrompre de forma implacable en les nostres vides.

Seixanta-nou edicions però amb la il·lusió de la primera. Tenim davant nostre la fira amb un potent segell propi, que l’ha definit com una de les més reconegudes de la província de Lleida i de Catalunya Central.

La fira és un esdeveniment que fa anys, amb gran il·lusió i perseverança organitza i seguirà organitzant el Consell Comarcal del Solsonès, com a institució supramunicipal que és i que representa a tota la comarca i a on s’uneix tradició, modernitat i, sobre tot, molta il·lusió; el Consell Comarcal, com no podria ser d’altra manera, ha d’estar al darrera d’un esdeveniment que aglutina el bo i millor de Solsona i del Solsonès. La nostra feina és seguir esforçant-nos per donar-hi ressò i múscul, malgrat les adversitats i la rèmora de la pandèmia, per mostrar, un any més, la millor carta de presentació de tots els actius de la nostra comarca.

«El Consell Comarcal organitzem un esdeveniment que aglutina el bo i millor de Solsona i comarca»

Comarca i fira, un binomi, dues realitats genuïnament rurals, orgulloses de la seva naturalesa i dels seus orígens, per les quals hem de vetllar, preservar, potenciar i que seguir treballant per tal de posar en valor la seva riquesa i orígens, i acompanyar, amb il·lusió en el futur.

Organitzar la fira, juntament amb comissió organitzadora, ens omple d’orgull per la gran implicació de persones i entitats, que colze a colze sumen esforços per oferir, un any més, aquest certamen que mostra el millor de nosaltres, la memòria del nostre passat, l’empenta del present i la il·lusió del nostre esdevenir. La Fira de Sant Isidre és el millor expositor de la comarca.

Des del Consell Comarcal del Solsonès volem agrair, un any més, el suport de la Diputació de Lleida i de l’Ajuntament de Solsona, ajuda gràcies a les quals, un acte com aquest pot esdevenir amb la solvència i rigor amb el qual suma la seixanta-novena edició.

Agrair també a la comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre la seva tasca al llarg de tantes reunions i esforços, també al personal del Consell Comarcal, als patrocinadors, als expositors i a totes les persones i entitats que amb el seu esforç i determinació la fan possible.

Gràcies a tots vosaltres, també els qui ens veniu a veure, tenim una molt bona fira, variada, tradicional i que mira cap al futur, i que ofereix una acollida i un escalf i un tret genuí a totes aquelles persones que la volen gaudir.

Així doncs, gràcies novament a tothom, i que tingueu una bona Fira!