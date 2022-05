El Consell Comarcal del Solsonès i la comissió organitzadora de la Fira de Sant Isidre aposten enguany per dinamitzar el nucli antic, amb més oferta lúdica en aquesta zona on s’estenen les parades d’artesania. Enguany n’hi haurà una trentena. A més, s’hi han programat activitats com el taller de circ que es farà els matins de dissabte i diumenge a la plaça del Palau Episcopal, també jocs gegants de fusta per al públic infantil i familiar; música en directe de l’hora del vermut a la plaça Sant Joan; actuació del Grup de Teatre de la Gent Gran a la plaça de Sant Roc; i entre d’altres propostes, Olimpíades lingüístiques a la plaça Sant Isidre, on els participants podran avaluar les seves aptituds en diferents llengües. «Volem que la gent conegui més el nucli antic de Solsona», assegura Pere Obiols, tècnic de Fires de l’Ajuntament de Solsona.

L'espai gastronòmic

L’espai gastronòmic de la Fira de Sant Isidre recupera enguany la normalitat. Estarà novament situat a la plaça de l’1 d’Octubre, i com ja és habitual s’hi cuinaran botifarres a la llosa per vendre els tradicionals entrepans de botifarra; també hi haurà els típics cargols a la llauna; i se serviran cafès. Es tracta d’un espai molt concorregut durant el cap de setmana de fira, i els beneficis que es recapten són per a entitats de Solsona que estan al capdavant dels estands gastronòmics.

Zoom fotogràfic

La Fira de Sant Isidre, Solsona, i el Comerç de Solsona són els tres temes del Zoom Fotogràfic, que es farà dissabte. Cal una foto de cada tema. De 9 a 10.30 h es podran fer les inscripcions (8 euros), i fins a les 16 h enviar les fotos digitals a revelatges@fotoresol.com.

Els premis seran: 60 euros per a les millors fotos del tema fira i del tema Solsona; 100 euros en vals de compra a la millor imatge del comerç; 100 per a la millor col·lecció; i 100 a la millor col·lecció captada per menors de 14 anys.

Cosmètica i alimentació

En el marc de la fira es faran jornades i tallers variats. Per exemple, dissabte al matí i a la tarda hi haurà un espai dedicat a la cosmètica i al maquillatge ecològic, per aprendre a fer la cura diària del rostre, amb Mercè Estruch. D’altra banda, tant dissabte com diumenge al matí tindrà lloc un showcooking d’alimentació saludable, a càrrec de Sílvia Ferrer-Dalmau.

Espai de circ i jocs gegants

La fira programa activitats infantils i familiars. Per exemple, cal destacar que dissabte d’11 a 2 i de 5 a 8 a la plaça del Palau Episcopal, hi haurà circ amb disset espais per jugar tot practicant equilibris, destresa i habilitats amb material de circ. I d’altra banda, diumenge d’11 a 2 a la mateixa plaça, es podrà gaudir d’una quinzena de jocs gegants de fusta originaris de diferents parts del món. Es tracta d’un muntatge lúdic i educatiu que facilita la interacció familiar i potencia el coneixement d’altres cultures d’arreu del món a través del joc.

El cartell, de Rut Medes, és un homenatge al tractor

Rut Medes Sunyer, de Clarà (Castellar de la Ribera) signa el cartell de la 69a Fira de Sant Isidre. Fa un hmenatge a la figura del tractor, i concretament el Farmall: «L’empresa Harvester va treure als anys 30 el tractor Farmall, que va revolucionar el món agrícola». Rut Medes, filla de pagès, destaca que «molts avis i besavis nostres van tirar endavant les terres gràcies a aquests tractors», va ser clau en el desenvolupament i modernització del sector agrari, i continua tenint molt pes a fira.