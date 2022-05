El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona es troba immers en un exhaustiu procés de remodelació. A partir de la segona quinzena de maig iniciarà una sèrie de reformes amb l’objectiu de millorar-ne l’accés, crear una nova sala d’exposicions temporals i un nou espai de treball i serveis. Un paquet d’actuacions que s’inicien un cop ha finalitzat la reforma més important: la remodelació de la sala on es troben les pintures preromàniques i romàniques provinents de Sant Quirze de Pedret.

L’equipament ha detectat que la museografia de la sala, que datava del 1983, havia quedat obsoleta. Per aquest motiu ha decidit repensar-la i digitalitzar-la amb l’objectiu de fer-la més fàcil d’entendre.

El Museu ha finalitzat la remodelació de la sala on es troben les pintures provinents de Sant Quirze de Pedret

Les actuacions s’han centrat en restaurar les pintures murals de l’absis, reubicar la il·luminació per ajudar a entendre el discurs iconogràfic i exposar-les a mode d’obra d’art. Aquest darrer punt fa referència que fins ara es trobaven a la mateixa alçada que a l’església de Sant Quirze de Pedret (a uns dos metres de terra), mentre que ara s’ubicaran a mig metre per poder-les observar amb tot detall. A més, també s’inclouran taules de llum que apuntaran a la iconografia de l’absis, s’explicaran les figures de l’Orant i el Cavaller i s’exposarà com es realitza un arrencament de pintura mural.

Pintures amb tecnologia 3D

El Museu de Solsona, juntament amb els grups de recerca ARS PICTA i ViRVIG, ha treballat en un projecte innovador de digitalització en tres dimensions de l’església de Sant Quirze de Pedret. Mitjançant escàners 3D s’ha creat un model tridimensional de l’espai i de les pintures que es troben repartides entre Solsona, el MNAC i l’església.

Amb el material obtingut el museu solsoní ha desenvolupat un audiovisual que presenta les pintures en el seu context, n’interpreta la iconografia i explica les diferents fases històriques de l’església. A més, la sala de les pintures es dotarà d’una activitat educativa infantil.

Inauguració i visita gratuïta

Coincidint amb la Fira de Sant Isidre d’aquest cap de setmana a Solsona, dissabte, dia 14, s’inaugurarà la sala de pintures, a les 7 de la tarda. A més, tot diumenge el museu obrirà les portes perquè els visitants puguin contemplar les pintures.

Aquestes obres no només resulten interessants per la reforma que s’hi ha fet, sinó també per la seva vessant històrica. Ubicades principalment a l’absis i les absidioles de l’església, van ser arrencades per la Junta de Museus de Catalunya l’any 1921 i traslladades al MNAC. En aquell moment es van deixar intactes un conjunt de pintures de l’absis, però quan durant la Guerra Civil es van arrencar com a campanya de salvaguarda es van descobrir les figures de l’Orant i el Cavaller, unes pintures preromàniques totalment inèdites.

El conjunt sencer, part del qual va ser retornat a Solsona el 1939, és d’una gran riquesa cultural per la raresa de les pintures preromàniques i la gran qualitat artística de les posteriors, que a més presenten un programa iconogràfic molt poc habitual. És una joia cultural que ara gaudeix d’un espai remodelat al Museu de Solsona.