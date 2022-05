La mostra de maquinària agrícola, amb una quinzena d’expositors, s’ubica a l’espai de la Serra del Camp, al costat de la l’exposició ramadera. En aquesta edició s’hi podran veure tractors, màquines de segar i tota mena de complements per a l’activitat agrícola, tan present al Solsonès. Les principals marques comercials del sector aprofiten la fira per mostrar les darreres novetats que han tret al mercat. És una bona plataforma de promoció que es veu ratificada per un públic exigent, nombrós i selectiu.

Una fira amb història

La Fira de Sant Isidre se celebra des de temps immemorials, però el 1953 és quan va tornar a renéixer. Al principi aquest certamen era bàsicament de bestiar, però de mica en mica s’hi va anar introduint la maquinària agrícola.

A Solsona s’hi celebraven diverses fires durant l’any però veient que les fires i els mercats perdien dinamisme a causa de la postguerra, es va decidir impulsar-ne només una i es va optar per la de Sant Isidre. Hi havia dos motius força importants per apostar-hi: el primer, que és una fira sobre la pagesia i Sant Isidre n’és el patró; i el segons, que el maig és un més tranquil per als pagesos, ja que la gent no té massa feina al camp.

Solsona tindrà aquest cap de setmana un espai amb mostra de tractors i màquines per a l’activitat agrícola

L’any 1953 es va introduir una novetat: la primera concentració de maquinària agrícola, que aleshores s’exposava a la plaça del Camp, al Vall Fred i a la paret de les monges. Hi havia pocs tractors, alguna segadora i garbelladora i arreus, tot i que encara es feia servir la tracció animal. Aquell any també es van poder veure els primers estands, la majoria dels quals eren tallers que fabricaven, arreglaven i venien els diferents estris per poder fer la feina del camp.

L’any 1956 es va celebrar el primer concurs de ramaderia, que contribuïa a fixar la presència del bestiar a la fira. A la dècada dels 1960, la fira agrícola i ramadera es va anar consolidant i va anar creixent fins avui, convertida en una mostra multisectorial on també hi ha automoció, empreses, artesania, alimentació, i activitat cultural i d’oci.

La nombrosa presència de bestiar i de maquinària agrícola fan de la Fira de Sant Isidre un referent del món rural i del sector primari. Durant aquest cap de setmana de fira també es podrà veure una mostra de tractors i maquinària agrícola d’època.