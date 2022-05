Membres i feligresos del bisbat de Solsona creuen que tant l’Església com la mateixa diòcesi solsonina ha de considerar que els laics són vertaderament responsables en la vida i la missió de l’Església i en aquest sentit creuen que s’ha de potenciar la participació dels laics en els òrgans de govern de les parròquies i que el discerniment de les qüestions importants compti amb la veu dels laics.

És una de les conclusions extretes de la consulta realitzada per la diòcesi en el marc del Sínode de Bisbes que es realitzarà l’any vinent. En la consulta al bisbat de Solsona hi han participat 1.116 persones de 89 grups sinodals diferents. En concret han respost les preguntes de la consulta 685 adults, 285 infants i 146 joves. Tal com explica el document de síntesi de la consulta, la recepció de les aportacions ha estat força homogènia en les diferents poblacions del bisbat. Han participat en aquest procés persones majoritàriament catòliques i que estan directa o indirectament vinculades a la comunitat.

Amb l’objectiu d’apostar per la sinodalitat, que és la forma d’exercici de la corresponsabilitat dins l’Església consistent a prendre decisions conjuntament tots els cristians, la consulta extreu la voluntat de donar molta més participació a la vida dels laics en l’Església. Es té la sensació que l’Església és massa jeràrquica i en aquest sentit s’apunta a que els laics han de ser escoltats també en les qüestions pastorals. En relació amb això es destaca que les dones hi han de tenir un paper important.

Com a millores pel bisbat de Solsona els consultats també apunten a que els bisbes es facin més presents i escoltin a les parròquies, que es dediquin més persones a l’àmbit de millora de la comunicació ajudant a que no sigui una comunicació a la defensiva, a promoure taules de diàleg amb no creients, amb altres cristians i amb altres religions així com reprendre les trobades de formació i la celebració d’assemblees parroquials.

Algunes persones de les consultades han mostrat el seu escepticisme a l’hora de pensar si aquesta consulta servirà de gaire en el sí de l’Església. L’informa explica que hi ha la por de pensar que tot és protocol i l’Església seguirà sense escoltar la veu del poble fidel i que, en definitiva, tot torni a quedar com estava. El bisbat de Solsona assegura que el document serveix per saber quina és la situació actual del bisbat i per saber quins possibles canvis o millores fer en el futur. De moment, però, no es preveu fer cap canvi destacat a curt termini.

Els resultats d’aquesta consulta es van presentar durant l’assemblea presinodal diocesana que es va dur a terme aquest dissabte a la Sala Polivalent de Solsona. Durant el transcurs de la mateixa els assistents també van tenir la oportunitat de fer noves propostes que es podrien incorporar al document final. Aquest document s’enviarà al Vaticà, de la mateixa manera que faran la resta de diòcesis, en el marc el Sínode de Bisbes amb el qual el Papa Francesc vol treballar per una Església sinodal amb la comunió, la missió i la participació com a eixos principals.