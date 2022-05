El món del motor tornarà a ser un dels atractius de la Fira de Sant Isidre. L’avinguda Cardenal Tarancón de Solsona s’omplirà, aquest cap de setmana, de motos i cotxes clàssics i històrics, entre els quals en destacarà el Renault 5.

L’R5 no serà l’únic model històric que es podrà veure en el marc de la fira, ja que un any més l’entitat Històrics del Solsonès habilitarà un espai per expoar cotxes clàssics. De forma paral·lela, l’entitat Motor Club Solsonès organitza per al diumenge una exposició de motos antigues i clàssiques, de 10 del matí a 1 del migdia. Aquest any però, tot i que en fa disset que l’entitat participa a la fira, ha anunciat que no farà la tradicional rua de motos. L’activitat es reduirà a un esmorzar i a l’exposició pròpiament dita, i el motiu principal per prendre aquesta decisió és el malestar que ha generat l’impost municipal que s’aplica als vehicles clàssics. Lluís Barniol, de l’organització assegura que enguany «molts solsonins no portaran les motos en senyal de protesta per l’impost». Tot i això, també ha volgut transmetre un missatge optimista de cara a futures edicions, ja que tal com comenta. «en un principi no teníem previst ni tant sols exposar les motos, però finalment vam decidir ser-hi perquè hem vist la voluntat de l’Ajuntament de Solsona de negociar sobre aquest impost». El que sembla evident és que enguany no s’hi aplegaran tantes motos com en edicions anteriors, tot i que l’entitat n’espera l’assistència de més d’una desena.

Celebració i ruta amb els Renault 5

Els organitzadors de l’habitual trobada de cotxes clàssics tampoc no esperen una presència de vehicles tan nombrosa com altres anys. Això sí, Històrics del Solsonès ha mantingut la seva activitat principal: una trobada de cotxes històrics amb una temàtica específica. El protagonista d’aquesta edició és el Renault 5, que enguany celebra el seu cinquantè aniversari.

En el moment de tancar l’edició d’aquest especial, els organitzadors asseguraven que tenien confirmada l’assistència d’una vintena de models de la marca francesa, entre els quals unes cinc unitats del Renault 5 Turbo 2, una de les versions més mítiques i exclusives del model francès. A més, la seva procedència no només es limitarà ni al Solsonès ni a la Catalunya Central, sinó que en tractar-se d’una celebració oficial aprovada per la marca està previst que arribin vehicles de diferents punts de Catalunya i també de València. Els R5, doncs, captaran l’atenció de moltes mirades aquest diumenge de fira. Protagonitzaran l’única ruta de vehicles que es farà per la Fira de Sant Isidre.

Cap a les 9h del matí de diumenge tots els participants iniciaran la jornada amb un esmorzar per agafar forces de cara a l’esdeveniment principal, que s’iniciarà cap a les 12 del migdia a Solsona en direcció Sant Llorenç de Morunys. Recorrerà les carreteres C-462 o LV-4241 passant per municipis com La Coma, Port del Comte o Lladurs. En total faran uns vuitanta quilòmetres durant unes dues hores, aproximadament, i tornaran a Solsona cap a les 2 del migdia per tancar la jornada amb un dinar col·lectiu.

El Consell Comarcal i la comissió organitzadora celebren poder tornar a comptar amb aquesta important mostra del patrimoni històric del motor en l’esdeveniment firal.

Un mite que tornarà 100% elèctric

El Renault 5 és un dels cotxes més importants de la història de Renault. Obra del dissenyador Michael Boué, va arribar al mercat l’any 1972 amb una carrosseria de tres portes i una longitud de tan sols 3,52 metres. La marca francesa va presentar una gamma molt completa al llarg de la seva vida comercial, amb versions esportives d’estil GTI (Copa o Copa Turbo) i models mítics com els Turbo o Turbo 2. L’èxit de l’R5 va ser tan significatiu que Renault el reeditarà en una versió 100% elèctrica.