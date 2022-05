La Fira de Sant Isidre de Solsona, malgrat el seu caràcter multisectorial, és coneguda arreu del país per les potents mostres de bestiar i maquinària agrícola amb què reivindica la tradició rural del Solsonès. Actualment ocupa un dels primers llocs en importància del conjunt de fires que se celebren a la província de Lleida i a la Catalunya central.

Els actius de la fira són diversos i nombrosos. És la fira amb més caps de bestiar vius, fet de gran singularitat i atractiu, i que reconeix el sector ramader de la comarca del Solsonès i d’arreu del territori. En aquesta edició comptarà amb 276 caps de bestiar. En concret, 130 del sector oví, 110 del vaquí i 36 de l’equí. Hi prendran part unes setanta explotacions ramaderes.

L’exposició d’animals al Camp de la Serra serà un pol d’atracció per a solsonins i visitants, aquest dissabte i diumenge. Tot i que actuels tractes entre ramaders que abans tenien lloc a les fires ara es fan mitjançant el telèfon i les noves tecnologies, és un bon aparador per a les explotacions ramaderes. S’hi impulsen també mostres de bestiar amb exhibicions i concursos.

Maquinària agrícola de primera línia ocupa un espai preferent vora el sector ramader per tal de garantir un merescut protagonisme a la pagesia, que ha fet del Solsonès la comarca que avui coneixem. Tampoc no hi faltarà una exposició de tractors d’època, que homenatgen les primeres eines de motor que van conrear la terra.

La Fira de Sant Isidre manté l’autenticitat dels seus inicis i a part de destacar pel bestiar i la maquinària agrícola, ha assolit un caràcter mutisectorial que la complementa.

Més de 100 vaques, vedells i bous

El sector vaquí té un pes molt important a la Fira de Sant Isidre de Solsona. Amb més d’una vintena d’explotacions participants, s’exposaran unes 110 vaques, vedells i bous.

El Grup de Sanejament Vaquí del Solsonès (Grusvas), que s’encarrega d’organitzar la mostra de bestiar vaquí de la fira, és una associació de defensa sanitària que agrupa el 99% dels ramaders dels sector vaquí de la comarca. Aplega unes 120 explotacions que gestionen al voltant de 5.000 caps de bestiar. Joan Pallissa, el seu president, ha explicat que la funció principal de Grusvas és «vetllar pel bon estat sanitari del sector, que totes les explotacions estiguin sanitàriament cobertes».

Concurs de raça de bestiar vaquí

Els ramaders amb bestiar vaquí que tinguin els animals exposats a la fira podran participar al concurs d’animals de raça que premiarà la millora parella, el millor brau a partir de dos anys, la millor vaca adulta prenyada, el millor lot d’anolles (3 unitats), el millor anoll, i la millor terçona. Els requisits són que provinguin d’explotacions indemnes de tuberculosi, brucel·losi i leucosi, i han de disposar de targeta sanitària vigent. També cal que aquests animals estiguin desparassitats i reuneixin les condicions de presentació per ser admesos al certamen.

Unes 130 ovelles i cabres

El sector oví i cabrú tenia, abans de la covid, una presència molt destacada a la fira. Aquest any, hi haurà menys caps de bestiar: unes 130 ovelles i cabres. Segons el responsable, Marc Vila, «cada cop costa més que els ramaders portin els animals a la fira». Tot i això, se sent satisfet amb la participació de més d’una dotzena d’explotacions. S’exposaran diferents races d’ovelles i de cabres, tant d’animals dedicats a la producció de llet com els que es crien per comercialitzar la carn.

Prop de 40 cavalls, ponis i rucs

La presència de cavalls, ponis, rucs i mules a la fira serà de 36 exemplars, una xifra pràcticament idèntica a la de l’edició del 2019, abans de la pandèmia, tal com ha recordat Jordi Bajona, responsable del sector equí.

L’exposició del bestiar equí és gràcies a propietaris disposats a portar els animals a la fira, on s’hi podran veure diferents races de cavalls. A part de la mostra, els més petits tindran l’oportunitat de fer passejades amb ponis al Camp de la Serra.