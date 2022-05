Solsona acollirà per la Fira de Sant Isidre una exposició sobre els titelles dels Bonecos de Santo Aleixo, organitzada per Espurnes Barroques, que permetrà conèixer els personatges, els decorats o les robes d’una modalitat de teatre popular portuguesa, que als anys vuitanta els actors del Centre Dramàtic d’Évora (Cendrev) es van encarregar de tornar a posar en escena a escenaris d’arreu del món.

La mostra s’inaugurarà oficialment aquest divendres a 2/4 de 9 del vespre a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal, i romandrà oberta al públic fins al 27 de maig. Per al director d’Espurnes Barroques, Josep Barcons, «és una oportunitat única per descobrir una de les relíquies més genuïnes i singulars del patrimoni teatral popular de la península Ibèrica i de tot Europa».

El poble de Santo Aleixo, a la regió de l’Alentejo portuguès, és punt d’origen d’una antiga tradició teatral, de final de segle XVIII, en què els intèrprets eren persones del medi agrícola que durant els mesos d’hivern feien girar el seu ‘teatret’ per les comarques veïnes, enfilats en un carro estirat per un ruc. Barcons explica que eren uns titelles molt estimats per la gent, ja que representaven obres de caràcter religiós, sense renunciar al to alegre i humorístic, «fins al punt que avui en dia aquesta modalitat teatral encara connecta amb el públic».

El seu llegat històric es va recuperar a mitjans dels anys vuitanta de la mà dels actors del Centre Dramàtic d’Évora, que van tornar a posar sobre l’escenari l’humor característic dels Bonecos de Santo Aleixo i, des d’aleshores, segueixen al peu del canó amb un espectacle que incorpora una escenografia tradicional, amb les llànties d’oli originals o el so de la guitarra portuguesa, «que aconsegueix traslladar els espectadors en una altra època sense que el muntatge deixi de ressonar en el present», apunta Barcons.

De fet, la companyia portuguesa actuarà aquest cap de setmana a l’històric teatre de titelles La Puntal de Barcelona, en el marc d’Espurnes Barroques. L’última vegada que els Bonecos de Santo Aleixo van ser a Catalunya va ser l’any 2019, en una col·laboració entre el festival If Barcelona, el Festival Guant de Valls i el festival Teresetes de Mallorca. «El fet que la companyia tornés a actuar a Barcelona era una oportunitat per proposar-los de participar en la fira de Sant Isidre, amb qui comparteixen un mateix origen rural», destaca.

El president d’Espurnes Barroques estableix aquest paral·lelisme entre un certamen amb gairebé setanta anys d’història, que en els seus orígens es dedicava exclusivament a la mostra de bestiar, i una tradició teatral impulsada pels pagesos del poble de Santo Aleixo. El practicant de Bonecos més llunyà que es coneix és Francisco José Tapadas, qui segons la tradició va atorgar dignitat escènica i literària a la tradició.

Barcons afegeix que en els últims anys la modalitat teatral s’ha representat en diferents teatres de l’Estat, «però en comptades ocasions s’ha organitzat una exposició entorn la tradició». En aquest sentit, posa en relleu que «és una ocasió única per conèixer el patrimoni conservat d’aquests populars titelles de la mà dels seus protagonistes». I és que entre setmana s’han organitzat tallers per als infants de Solsona amb la participació dels actors de la companyia portuguesa.

El públic també tindrà l’oportunitat de veure’ls actuar el pròxim dissabte 21 de maig a les torres de Fals de Fonollosa, on el teatre de titelles i la música portuguesa traslladaran al públic a l’univers del barroc.

Bonecos al so d’una guitarra

Els Bonecos de Santo Aleixo es caracteritzen per ser uns titelles petits, d’entre 20 i 40 centímetres, amb uns rostres poc expressius, que porten a confondre els diferents personatges, llevat dels que representen monstres, animals o dimonis, que es diferencien pel vestit, pel moviment o per la parla.

Un altre dels elements característics del seu imaginari és la il·luminació, en què s’utilitza la lluminària original d’una llàntia de doble boca amb metxes d’oli i, de vegades, d’alguna espelma. L’efecte que provoca sobre l’escenari és un contrast de llums i ombres que genera misteri a l’espectador i aporta solemnitat a l’estructura dels rostres.

També és característica la música, aconseguida amb l’acompanyament de la guitarra portuguesa, que aporta la sonoritat festiva a les cançons populars de l’Alentejo, com les saiadas.