Les fires són l’antítesi de la virtualitat pandèmica que hem viscut els darrers dos anys. Després d’un parèntesi forçat i d’una edició alternativa, per fi Solsona recupera de ple la Fira de Sant Isidre que tots concebem. La nostra ciutat es torna a deixondir i es prepara per la festa en majúscules del dinamisme socioeconòmic del Solsonès. Perquè res no és equiparable a una conversa cara a cara, una encaixada de mans o una compra directa al moment.

És evident que amb uns 250 caps de bestiar, el caràcter multisectorial del certamen i l’atapeït programa de propostes lúdiques i per al públic familiar, la Fira de Sant Isidre és un innegable pol d’atracció turística que farà les delícies dels visitants. Però no ens oblidem que aquest cap de setmana representa també una excel·lent oportunitat de negoci per a diversos sectors.

«Tots els sectors presents a la fira demostraran com tornen a guanyar múscul»

Recordo haver viscut la fira des de dins durant uns quants anys, treballant concretament a la icònica mostra de bestiar. Les converses disteses entre ramaders, els tractes que s’hi coïen o que s’hi acabaven de segellar; el xivarri de la canalla emocionada amb els animals; aquella concurrència de persones de totes les edats d’arreu de la comarca i de fora que rarament es produeix aquí en un altre moment de l’any... Allò era per a mi la fira més esperada del calendari anual al Solsonès. I recuperar l’ambient que ho feia possible és una oportunitat per a reactivar l’economia.

Així ho creuen també els 170 expositors que tornen a apostar enguany per aquest cap de setmana de maig en què el centre de Solsona es converteix en tot un recinte firal de 40.000 metres quadrats. Tenim el repte de recuperar la normalitat després de l’aturada per la covid, però estem engrescats i tots els sectors demostraran com tornen a guanyar múscul. I no ens oblidem del dinamisme que injecten a la fira les 25 entitats que la vesteixen amb actes o amb presència a l’espai firal que ocupen.

Tenim tots els ingredients necessaris perquè la fira sigui un èxit. Cal reconèixer, en aquest sentit, l’esforç organitzatiu de Solsonès Fires i dels representants públics i privats i ciutadans a títol particular que formen part de la comissió organitzadora. L’entesa publicoprivada, una vegada més, demostra ser la clau de volta d’un certamen d’aquesta envergadura.

Aquests dies la capital esdevé un gran aparador de l’activitat econòmica i social de la comarca, que grua pels retrobaments presencials, l’essència de tota fira. Solsonins i solsonines i visitants, tant si és per passejar, gaudir d’una actuació en viu, conèixer els productes i serveis que tenim més a l’abast o fer tractes que prosperaran més endavant, en nom de l’Ajuntament de Solsona, us desitjo que gaudiu d’una molt bona Fira de Sant Isidre, tal com ens mereixem!