La restauració de l’orgue de Solsona encara la recta final. JA s’ha signat el contracte amb l’empresa Blancafort de Collbató, per dur a terme l’execució dels treballs de la tercera fase de la restauració de l’orgue que és previst que estigui enllestida i lliurada el 22 de desembre d’aquest any.

Per a la realització d’aquesta fase caldran més de 5.000 hores de feina. Els treballs pendents són: el muntatge i posada en funcionament de la consola on hi ha els teclats, la construcció del cos del pedal i tots els seus elements, la restauració dels tubs de metall, de fusta, de façana i llengüeteria (en total 3195 tubs), la nova instal·lació elèctrica, el muntatge dels salmers (o secrets), la preharmonització al taller i finalment, l’harmonització i afinació a l’església.

Fins ara amb els diners obtinguts s’han finançat els treballs de la primera i la segona fase. Malgrat això, encara queden 33.903,49 euros per tal de poder cobrir la totalitat del cost de la restauració.