El sector ramader i agrícola tornarà a ser el gran protagonista a Solsona durant aquest cap de setmana, el de la 69a edició de la Fira de Sant Isidre. L’esdeveniment referència del sector a la comarca recupera la normalitat després de dos anys afectats per la pandèmia de la covid-19 i assoleix xifres semblants al 2019. En aquest sentit el principal reclam, que són els animals, tindrà gairebé 300 caps de bestiar, uns 50 menys que en l’edició anterior a la pandèmia però un centenar més que l’any passat, quan es va fer un format reduït.

El Camp del Serra es convertirà així en el centre de la fira gràcies a l’exposició de caps de bestiar. Enguany hi haurà unes 110 vaques, vedells i bous; unes 130 ovelles i cabres i una quarantena de cavalls, ponis i rucs. Tot i això, amb els anys la Fira de Sant Isidre ha evolucionat fins a convertir-se en un esdeveniment multisectorial. En aquest sentit, hi haurà uns 170 expositors repartits entre els diferents espais de la fira.

Després de la passada edició en format reduït, enguany es consolida que la fira pròpiament dita es concentra en els dos dies del cap de setmana, mentre que abans de la pandèmia ja s’iniciava el divendres. La decisió és arrel d’una demanda dels mateixos expositors, als que se’ls hi feia difícil compaginar la fira amb les tasques comercials al seu negoci.

El director de la fira i conseller comarcal, Joan Codina, assegura que «La novetat més important de la fira aquest any és poder-la tornar a fer amb normalitat després de dos anys complicats». Codina es mostra satisfet en la que serà la seva primera fira com a director amb plena normalitat, ja que la del 2020 va quedar suspesa i la de l’any passat va ser diferent.

«Junt amb el Carnaval és l’esdeveniment més important pel que fa a volum de gent de la comarca, no hi ha dubte», explica Codina. De fet, sovint la fira és referida coma la festa major del Solsonès degut a la seva importància i a la quantitat de gent que acumula. «A més també és un bon aparador pel sector agrícola i ramader per tal d’establir relacions i poder contribuir al seu negoci!, explica Codina que destaca també que la gent que hi va és de la comarca però també molta gent d’altres punts de Catalunya.