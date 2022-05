Joan Angrill, membre de l'Agrupació Sardanista de Solsona, convida les persones aficionades a la dansa més nostrada dels catalans a parlar de com revigoritzar les trobades a plaça. “Les ballades de sardanes avui”, programada per la regidoria de Cultura el dia 21 a les dotze del migdia a la Biblioteca Carles Morató, es planteja com una xerrada-col·loqui oberta a tothom que s'interessi en la sardana.

Per tal d’aconseguir l’ambient idoni durant una ballada és clau que a la rotllana hi hagi un dansaire referent que compti i reparteixi. Aquest és un dels assumptes que es tractaran. "El fet que hi hagi un cap de colla determina que les sardanes tinguin un efecte o un altre", assegura Angrill, que està decidit a buscar fórmules per mantenir viu el caliu de les sardanes al carrer i garantir-ne el relleu generacional, “tot aprofitant que a la ciutat tenim una cobla”. Per això proposa una reunió entre les persones a qui els agrada aquesta dansa. Durant més de vint anys, Joan Angrill, juntament amb altres companys de l'entitat, ha conduït nombrosos cursets a Solsona per aprendre a ballar sardanes. Això s'ha traduït en un increment de balladors a la plaça durant algunes temporades. "Però hem d'aconseguir fer un pas més per tal que les ballades assoleixin aquell aire, l'alegria, que les potencia", expressa. L'horari de la convocatòria està pensat perquè també hi puguin assistir joves estudiants que entre setmana són fora.