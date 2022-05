La Fira de Sant Isidre engega motors amb el bestiar com a protagonista

El sector agrícola i ramader ja s’ha convertit en el protagonista de Solsona durant aquest cap de setmana. Aquest matí s'ha engegat la 69a edició de la Fira de Sant Isidre, coneguda popularment com la festa major del Solsonès per la seva importància per la comarca. Gent de totes les edats i vingudes d’arreu de la comarca i també de comarques veïnes han gauditgaudir d’un dels principals reclams de l’esdeveniment, la mostra de bestiar al Camp del Serra.

Aquest espai estarà dominat, fins demà, per bestiar vaquí, equí, oví i cabrum. En total, finalment a la mostra hi ha 150 vaques, 36 cavalls i 180 cabres i ovelles. Juntament amb les grans carpes on hi ha els animals, el Camp del Serra també s’ha omplert, com sempre, amb les exposicions d’empreses del món agrícola com grans tractors d’última generació o maquinària per treballar al camp.

Tot i un inici tímid al matí, prop del migdia ja hi havia una bona afluència tant al Camp del Serra coma la resta d’espais de la fira. De fet, el temps ha acompanyat amb un sol radiant. Al Camp del Serra s’hi han pogut veure moltes famílies amb nens que tenien ganes de veure els animals. Els més petits tocaven, donaven menjar i parlaven a uns animals que no sempre poden veure de tant a prop. Fins i tot, alguns han aprofitat per fer un petit passeig amb un dels ponis de la fira. Per altra banda, també s’ha pogut veure a persones que treballen o que els hi agrada el sector i que volien fer un cop d’ull. És el cas del Jaume Riba i el Josep Valls, dos igualadins que han decidit anar a la Fira de Sant Isidre de Solsona perquè els hi agrada el món agrícola.

Enguany també s’ha preparat una exposició de maquinària agrícola històrica. La poden veure tots els curiosos però alguns s’hi han fixat més. «No en vaig portar d’aquests tractors, però els conec», ha explicat el cerdà Josep Lliuret mentre observava alguns dels tractors exposats.

Històricament a la fira es comprava molta maquinària agrícola o el mateix bestiar, però aquesta funció, tot i que segueix vigent, s’ha anat perdent. «Venim per tradició, no per productivitat. Més que res és perquè ens vegi la gent i per fer fira. Ara ja gairebé no es vena les fires», explica Marcel·lí Puigpigué, d’Agrícola Puigpigué.

A més del món agrícola, la Fira de Sant Isidre ha evolucionat fins a ser un esdeveniment multisectorial. En aquest sentit, després de dos anys, s'hi poden veure parades de tot tipus així com espais per l’automoció, per la venda ambulant, per cotxes clàssics, per les entitats locals o per la gastronomia.