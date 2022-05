El grup de treball del Solsonès de la plataforma Stop JJOO, contrària a la candidatura promoguda pel Govern de la Generalitat, ha escrit un manifest en què reforça el seu posicionament i convida a participar en la manifestació que es durà a terme demà, a partir de les 12 del migdia, a Puigcerdà.

«Encara que els impactes d’uns Jocs Olímpics d’hivern no serien els mateixos a la nostra comarca com a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, creiem que, més enllà dels 15 dies dels Jocs, està en joc que es mantingui un model socioeconòmic per les comarques de muntanya basat en el turisme, asseguren en l’escrit. Per aquest motiu, fan una crida a desbordar demà els carrers de Puigcerdà «per dir no als Jocs Olímpics però per dir sí a un Pirineu divers, amb un habitatge digne, amb una gestió sostenible del territori, per dir sí a un Pirineu viu». En aquest sentit apunten que és l’oportunitat de «reivindicar un canvi per les nostres comarques».

Paral·lelament, creuen que apostar en infraestructures de neu és una proposta de futur inviable ja que asseguren que «no hi ha una opció sostenible per desenvolupar els JJOO d’hivern» i ho argumenten amb el manifest científic independent que es va publicar el febrer.

També critiquen que «el govern juga al xantatge de les infraestructures i dels serveis, dient que sense Jocs no hi haurà infraestructures». Tot i això, el grup del Solsonès apunta que «es contradiuen constantment dient que no s’hauran de construir infraestructures sinó que s’utilitzaran les que ja es tenen».

Finalment, també estan en contra dels Jocs ja que, en ser organitzats pel Comitè Olímpic Espanyol amb una implicació directa del Govern espanyol, això contribuirà que es converteixi en « un acte de subordinació política en un context de repressió cap a l’independentisme català».