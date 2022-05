Joan Angrill, membre de l’Agrupació Sardanista de Solsona, convida les persones aficionades a la dansa més nostrada dels catalans a parlar de com revigoritzar les trobades a plaça. «Les ballades de sardanes avui», programada per la regidoria de Cultura el dia 21 a les dotze del migdia a la Biblioteca Carles Morató, es planteja com una xerrada-col·loqui oberta a tothom que s’hi interessi.

Angrill està decidit a buscar fórmules per mantenir viu el caliu de les sardanes al carrer i garantir-ne el relleu generacional, «tot aprofitant que a la ciutat tenim una cobla». Per això proposa una reunió entre les persones a qui els agrada aquesta dansa. Durant més de vint anys, Angrill, juntament amb altres companys de l’entitat, ha conduït cursets a Solsona per aprendre a ballar sardanes. Això s’ha traduït en un increment de balladors a la plaça durant algunes temporades, però Angrill creu que falta un pas més per recuperar l’alegria que les potencia.