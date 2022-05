La Fira de Sant Isidre tanca amb èxit omplint els carrers de Solsona

La Fira de Sant Isidre va finalitzar ahir deixant un sentiment de satisfacció en l’organització. Després de dos anys sense poder-la celebrar amb normalitat, l’edició d’enguany va tornar a omplir de gent els carrers de Solsona i el Camp del Serra.

«El balanç és molt positiu, estem molt contents. Ha passat moltíssima gent durant tot el cap de setmana», va dir a Regió7 el president de la fira i conseller comarcal, Joan Codina. «Després de dos anys sense poder viure-la amb normalitat, aquest any ha agafat molta empenta. Ara el repte serà repetir-ho», va apuntar.

Durant tot el cap de setmana el temps ha acompanyat expositors i visitants. El sol i la bona temperatura ha convidat la gent a sortir de casa i voltar pels diferents espais de la fira. En aquest sentit, l’organització valora molt positivament l’afluència de gent durant els dos dies de la fira i el fet que tots els actes hagin fet ple o gairebé.

Pel que fa als expositors, l’organització assegura que també han quedat satisfets, no només per les vendes que hagin pogut fer o la informació que hagin pogut donar, sinó també pel fet de poder recuperar la normalitat.

L’espai que ha tingut més èxit de la fira ha tornat a ser el Camp del Serra, concretament la mostra de bestiar que finalment va acabar reunint gairebé 400 animals. Així, el bestiar i el sector agrícola i ramader continuen sent el pol d’atracció de la fira ja no només per a la gent del sector que la visita sinó també per a les famílies.

Destaca també el nucli antic, on gràcies a l’organització de més activitats i concerts hi ha passat més gent.

Un dels grans canvis era passar la fira de tres a dos dies. L’organització destaca que la resposta ha estat positiva tant per part dels expositors com del públic, però encara s’ha de decidir si es mantindrà de cara a futures edicions.