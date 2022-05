L’Ajuntament d’Olius tornarà a treure a concurs les obres per construir el primer pavelló cobert del municipi però augmentant-ne el pressupost en prop de 200.000 euros. Es vol assegurar que s’hi presentin empreses després que la primera licitació quedés deserta. L’Ajuntament apunta que no es van presentar empreses degut a la inflació econòmica.

El consistori olienc va celebrar un ple extraordinari dilluns al vespre per tal d’engegar els tràmits necessaris per tornar a treure a concurs el projecte «el més aviat possible», segons ha apuntat el batlle del municipi, Antoni Márquez, a Regió7. Així, el contracte passarà de 835.000 euros a 1.000.000 d’euros.

«No es va presentar ningú perquè el pressupost estava desfasat. Teníem 7 empreses interessades en l’obra, però amb aquell pressupost era complicat», detalla Márquez. La modificació comporta que ara el projecte superi el milió d’euros, tot i que el termini serà el mateix. «A més, incloem una clàusula dins del contracte que indica que si hi ha una variació de preus important i justificada, es pot canviar el pressupost per tal que les empreses que hi entrin puguin estar una mica més segures», explica el batlle, que es mostra confiat que amb aquest augment sí que hi haurà constructores interessades i que el projecte podrà tirar endavant.

L’augment del pressupost es cobrirà amb fons propis del romanent de tresoreria de l’Ajuntament. En el ple de dilluns, de fet, es va aprovar també la modificació de crèdit per tal de poder disposar d’aquests diners. El projecte només compta amb una subvenció de 134.000 euros provinent del PUOSC de la Generalitat de Catalunya.

L’oposició al consistori, Junts per Olius, va votar en contra al nou expedient per licitar les obres.

Actualment Olius no té cap espai esportiu cobert. Això ha fet necessària la construcció d’un espai cobert per evitar les inclemències meteorològiques. S’ha apostat per construir-lo al carrer del Colom, molt proper a la plaça de l’Olivera, que és el centre neuràlgic de la urbanització. D’aquesta manera, quedarà situat al costat de la llar d’infants.

A l’interior es preveu que s’hi puguin celebrar diverses disciplines esportives, com el futbol sala i el bàsquet, entre d’altres. A més, de moment no es preveu fer-hi grades tot i que hi ha la possibilitat de poder-ho fer en un futur.