La campanya solsonina «Compra, tasta i guanya» s’ha tancat amb 1.770 premis, majoritàriament tastos, repartits entre la població que ha consumit al comerç local i al mercat. En total, els 120 establiments i parades adherits a la iniciativa han repartit 11.676 butlletes per rascar entre el 25 d’abril i el 6 de maig.

S’han consumit 1.400 tastos a través de la Cuineta d’Aquí i s’han lliurat 302 bosses de roba, sis cistelles per fer la compra, cinc carrets i 60 dinars. L’Agència de Desenvolupament Local fa un bon balanç de la iniciativa, ja que «s’han assolit els objectius de promoció i d’increment de l’afluència de persones els divendres en l’horari comercial» mitjançant una campanya senzilla per a tothom. També s’ha copsat la necessitat d’explicar, en properes edicions, que hi ha un límit de tastos per persona.