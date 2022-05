El Servei Municipal d’Aigua de Solsona ha començat els treballs de substitució de 800 comptadors convencionals per uns altres de telelectura. És la segona fase d’implantació d’aquesta nova tecnologia des que va iniciar-se el procés el 2015. Aquesta operació també s’acompanya de l’ampliació de la xarxa d’antenes per facilitar la captació remota de les dades dels comptadors.

Aquesta renovació té l’objectius d’agilitar el procés de recollida de les lectures trimestrals; reduir costos i hores de personal; aconseguir un control més exhaustiu dels consums reals; detectar més fàcilment possibles fraus per manipulació de comptador, millorar l’accessibilitat i seguretat del servei i guanyar eficiència en la resolució d’incidències de la xarxa d’aigua potable. A més, la telelectura s’associa a nous serveis de gestió de dades tant per a l’ús intern del Servei Municipal d’Aigua com per als abonats.

En aquest sentit, s’està acabant de desenvolupar una aplicació, en aquests moments en fase de proves, que permetrà a la ciutadania amb aquest tipus de comptador conèixer de manera instantània els seus consums i disposar d’alertes en casos d’excessos o fuites i d’incidències a la xarxa.

Aquesta operació de renovació de la xarxa d’aigua de Solsona ha suposat una inversió de 93.500 euros. Segons explica la regidora de Serveis, Rosó Barrera, la idea és que els 800 nous comptadors estiguin instal·lats abans de final d’any i que en un període màxim de cinc anys es completi la substitució dels aproximadament 4.530 aparells que hi ha a la ciutat. Actualment n’hi ha 1.100 que ja funcionen amb aquesta nova tecnologia.