Representants de Catsalut i del Consell Comarcal del Solsonès, ens que gestiona el Centre Sanitari comarcal, es reuniran per primera vegada el proper dilluns per tractar el futur de l’ens de salut. Catsalut, però, ha convocat només a la presidenta del Consell, Sara Alarcón, i a un acompanyant per a aquesta reunió i, per tant, encara no es posarà en funcionament la comissió territorial que es va crear el passat novembre per tractar el tema.

La resposta de Catsalut arriba després que el govern del Consell Comarcal i la junta del Centre Sanitari enviessin una carta al Departament de Salut el passat 21 d’abril demanant que s’iniciessin les converses per tal de tractar la gestió futura del Centre Sanitari. La petició formal demanava al Govern que es posés en marxa la comissió per abordar el futur del Centre Sanitari tot i que, de moment, no serà així. Ahir, en la junta del Centre Sanitari del Solsonès, Sara Alarcón va traslladar la proposta de Catsalut sobre aquesta reunió a la resta de membres de l’ens i va explicar que hi assistiria acompanyada del conseller comarcal de Salut, Josep Caelles però proposant a Catsalut que en les properes ocasions es posés en marxa el grup de treball que el mateix Departament de Salut va decidir que es creés per tractar el futur del Centre Sanitari del Solsonès. Així, a la reunió del proper dilluns hi assistiran la Sara Alarcón i el Josep Caelles del Consell Comarcal del Solsonès, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel i la gerent de la mateixa entitat, Imma Cervós. «Estem satisfets de la resposta rebuda però ens sembla que qui s’ha de convocar no és una petita delegació sinó que és la taula que es va crear amb aquest objectiu», va afirmar Alarcón a Regió7. La president del Consell Comarcal del Solsonès va voler destacar la importància de poder començar a treballar en el futur del Centre Sanitari de forma coordinada amb Catsalut. «Per nosaltres és un tema importantíssim. Ja fa molt temps que en parlem i no pot estar parat. Ens sembla que és un tema absolutament urgent i prioritari i per això estem satisfets amb la reunió», va apuntar.