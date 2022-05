El concurs de flors als balcons de Solsona, convocat per la regidoria de Cultura, arriba enguany a la 34a edició. Igual que en les últimes edicions, es repartiran 990 euros entre els 14 habitatges més ben ornamentats: la millor façana en rebrà 180, el primer dels balcons serà guardonat amb 90 euros i dotze balcons més es premiaran amb 60 euros cadascun. Es valoraran balcons, finestres i el conjunt de la façana. Les jardineres i els testos, tal com estableix l’Ordenança municipal de convivència ciutadana, han d’estar col·locats a la part interior dels balcons.

Les bases del concurs es poden consultar en línia al web municipal. Les inscripcions per participar-hi s’obriran el dia 30 d’aquest mes fins al 8 de juny i el jurat, en aquest cas integrat per la comparsa VIP Mums, farà les valoracions entre el 13 i el 20 de juny. El lliurament de premis es farà passada la festa major.

El concurs de flors als balcons, una de les accions per les quals Solsona forma part del moviment Viles Florides, és una iniciativa per fomentar la contribució dels veïns en l’ornamentació vegetal de la ciutat, ja que es considera beneficiosa tant per a la imatge del municipi com per a la qualitat de vida de la població.