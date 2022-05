Amb l’explícit títol «Hem de podar els arbres dels carrers?», el biòleg expert en arboricultura urbana Josep Selga parlarà a Solsona de la gestió de l’arbrat de la via pública. Serà en una xerrada-debat organitzada per la regidoria de Parcs i Jardins dimecres vinent, a les set de la tarda, a l’auditori de la Sala Polivalent.

Assessor de l’Ajuntament en aquesta matèria, Josep Selga explicarà els criteris de poda de l’arbrat de Solsona, en algunes ocasions incompresos per la població.

Aquesta és la tercera convocatòria d’aquest tipus dels últims anys a Solsona, des que el 2016 es van començar a aplicar nous criteris d’esporga per millorar la gestió de l’arbrat urbà. Des d’aleshores s’aposta per les podes naturalitzades, és a dir, no periòdiques, a les quals s’associen un millor creixement de les capçades, una millor estructura, menys plagues i malalties, un patrimoni paisatgístic de més valor i la reducció de costos de manteniment, entre d’altres.