A Solsona es ballen unes 7 o 8 sardanes l’any, però la mitjana d’edat és superior als 50 anys d’edat. «El món de la sardana passa moments fluixos», explica el sardanista solsoní Joan Angrill. Precisament ell va organitzar una xerrada aquest dissabte per tractar la situació actual de la sardana a Solsona i començar a treballar per encoratjar gent nova a endinsar-se en aquest món sardanístic.

«L’objectiu principal és trobar persones o engrescar-les per tal que, a més de ballar, entrin en el món de comptar i repartir les sardanes», explica Angrill a Regió7. El solsoní forma part de l’Agrupació Sardanista de Solsona i ha organitzat diversos cursets per ballar sardanes al llarg dels anys. Ara, però, vol fer un pas més enllà. «L’ambient i el lluïment d’una sardana millora molt quan hi ha una persona que l’entén i la porta», explica Angrill referint-se al cap de colla, que és la figura que ara vol impulsar a Solsona.

Sobre la situació general de la sardana, Angrill lamenta que ara no en balli tanta gent com fa 30, 40 o 50 anys. Pel que fa a Solsona, el solsoní destaca que en solen ballar entre 20 i 30 persones, més per festa major, però que costa animar la gent jove a formar-ne part. «Els anys passen i la idea és passar els coneixements, l’experiència i el goig de les sardanes a gent nova», apunta Angrill.

A Solsona es ballen unes 7 o 8 sardanes l’any. Quatre a l’estiu, dues o tres per festa major i alguna en dates concretes com Pasqua o Sant Jordi. «El fet de ballar es manté, una mica a la baixa, però es manté», assegura Angrill. A més, cada dos anys es feia un concurs de sardanes de lluïment, però des de la pandèmia aquest no s’ha reprès.

«Em preocupa la situació de les sardanes perquè jo ho sento molt. M’ho he agafat com l’intent de fer un pas més enllà, un pas més de cara a la formació per ballar sardanes», explica el ponent de la xerrada de dissabte. Precisament arran d’aquesta xerrada-col·loqui, la intenció d’Angrill és que s’engegui un nou curset per ensenyar, no només a ballar sardanes, sinó també a comptar i repartir-les per tal de revifar la salut de la tradicional dansa catalana a Solsona.